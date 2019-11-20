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РИА Новости

Власти Москвы опровергли сообщение о нарушениях в больницах

15:32 20.11.2019 (обновлено: 15:33 20.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Врач в одном из больничных отделений. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о массовых нарушениях в больницах города и отсутствии врачей на местах во время ночных дежурств.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что глобальная проверка департамента здравоохранения Москвы выявила, что врачи спят во время ночных дежурств, а у сотрудников нет бейджей и комнат для отдыха.
"Информация о том, что проверка якобы нагрянула внезапно и носит глобальный характер, не соответствует действительности. Данные о соответственно выявленных массовых нарушениях, отсутствии сотрудников на местах "потому что спят" также не является достоверной", - говорится в сообщении на сайте департамента.
В ведомстве отметили, что в ответе на запрос редакции канала Mash говорится, что департамент здравоохранения на основании своих полномочий на регулярной основе проводит проверки деятельности медицинских организаций в любое время работы учреждения, в том числе и в ночное время суток.
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"Выявляемые единичные случаи нарушений доводятся до главного врача медицинской организации, который в целом отвечает за качество и всю организацию лечебно-диагностической работы, принимает необходимые управленческие решения", - уточняется в материале.
Отмечается, что проверки осуществляются по многим параметрам, в том числе и по показателям трудовой дисциплины сотрудников медицинских организаций.
"Все сотрудники учреждения должны выполнять свои обязанности, установленные должностными инструкциями, в течение всего времени рабочей смены, в противном случае возникают риски ненадлежащего ухода и наблюдения за пациентами. Например, в ночное время пациент может вызывать дежурную медицинскую сестру в каких-либо случаях, и важно, чтобы сотрудники были на месте и могли быстро отреагировать на обращение пациента", - добавили в департаменте.
При этом график работы медицинского персонала рассчитывается по трудовому законодательству и с учетом индивидуальных пожеланий сотрудников, все сотрудники привлекаются к работе в ночные смены только после личного согласия. "Для удобства во всех стационарах организованы комнаты отдыха и приема пищи, где можно отдохнуть в перерыве или после смены", - добавили в департаменте.
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Департамент здравоохранения г. МосквыМоскваОбщество
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