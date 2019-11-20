Москвич отсудил 140 тысяч рублей у торговца, продавшего больного попугая

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Житель Житель Москвы через суд взыскал 140 тысяч рублей с бизнесмена, продавшего ему больного попугайчика, который умер сразу после сделки, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Мосгорсуда

Москвич купил птенца жако, или серого попугая, за 85 тысяч рублей. Еще до подписания документов птицу по инициативе покупателя накормили специальной питательной смесью через шприц, а до дома нового хозяина везли в специальной клетке.

Через какое-то время попугайчика начало тошнить, рвота не прекращалась, а ночью жако умер. Вскрытие в ветеринарной клинике установило, что птенец задохнулся из-за дисфункции желудочно-кишечного тракта.

Как выяснили врачи, у птицы был целый "букет" заболеваний: кутикулит, гепатоз, почечная недостаточность и рахит.

Недовольный покупатель обратился в районный суд, который установил, что ему продали уже больную птицу, и взыскал компенсацию. Мосгорсуд впоследствии утвердил это решение.