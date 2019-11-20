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РИА Новости

Москвич отсудил 140 тысяч рублей у торговца, продавшего больного попугая

15:31 20.11.2019
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CC0 / karolyn83 / Жако
Жако
CC0 / karolyn83 /
Жако. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Житель Москвы через суд взыскал 140 тысяч рублей с бизнесмена, продавшего ему больного попугайчика, который умер сразу после сделки, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Мосгорсуда.
Москвич купил птенца жако, или серого попугая, за 85 тысяч рублей. Еще до подписания документов птицу по инициативе покупателя накормили специальной питательной смесью через шприц, а до дома нового хозяина везли в специальной клетке.
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Через какое-то время попугайчика начало тошнить, рвота не прекращалась, а ночью жако умер. Вскрытие в ветеринарной клинике установило, что птенец задохнулся из-за дисфункции желудочно-кишечного тракта.
Как выяснили врачи, у птицы был целый "букет" заболеваний: кутикулит, гепатоз, почечная недостаточность и рахит.
Недовольный покупатель обратился в районный суд, который установил, что ему продали уже больную птицу, и взыскал компенсацию. Мосгорсуд впоследствии утвердил это решение.
"Суд взыскал с ответчика в пользу истца денежные средства по договору купли-продажи попугая жако компенсацию морального вреда и прочих расходов – всего 140 тысяч рублей. Решение вступило в силу", - рассказали в Мосгорсуде.
Фотография кошки из объявления о продаже, опубликованного на сайте Avito
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