Киев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко обвинил Россию в "варварском отношении" к кораблям, задержанным в Керченском проливе.
В комментарии "4 каналу" он рассказал, что сейчас катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" подходят к украинским территориальным водам, причем идут не своим ходом.
"Россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы", — заявил Воронченко, пообещав, что Киев "покажет всему миру", как сейчас выглядят корабли.
Провокация в Керченском проливе
В ноябре прошлого года три украинских корабля нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.
Пограничники задержали корабли, на борту оказалось 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ. Позже им всем предъявили обвинения в нарушении государственной границы. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией и подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
Седьмого сентября украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных. Кроме того, 18 ноября Москва передала Украине и задержанные корабли.