Киев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

В комментарии "4 каналу" он рассказал, что сейчас катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" подходят к украинским территориальным водам, причем идут не своим ходом.

"Россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы", — заявил Воронченко, пообещав, что Киев "покажет всему миру", как сейчас выглядят корабли.

Провокация в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три украинских корабля нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали корабли, на борту оказалось 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ. Позже им всем предъявили обвинения в нарушении государственной границы. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией и подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.