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РИА Новости

Киев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

15:30 20.11.2019 (обновлено: 19:36 20.11.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Перейти в фотобанкУкраинские корабли, задержанные за нарушение государственной границы России
Украинские корабли, задержанные за нарушение государственной границы России
© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
Перейти в фотобанк
Украинские корабли, задержанные за нарушение государственной границы России. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко обвинил Россию в "варварском отношении" к кораблям, задержанным в Керченском проливе.
В комментарии "4 каналу" он рассказал, что сейчас катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" подходят к украинским территориальным водам, причем идут не своим ходом.
"Россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы", — заявил Воронченко, пообещав, что Киев "покажет всему миру", как сейчас выглядят корабли.

Провокация в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три украинских корабля нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.
Пограничники задержали корабли, на борту оказалось 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ. Позже им всем предъявили обвинения в нарушении государственной границы. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией и подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
Седьмого сентября украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных. Кроме того, 18 ноября Москва передала Украине и задержанные корабли.
Рыболовецкое судно Норд
18 ноября, 14:01
В Крыму предложили Киеву вернуть "Норд" после передачи украинских кораблей
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Просто корабли разоружили. Без толчков они небоеспособны.
20 ноября, 15:45
Alexandr Alex
25931931012
Всё было украдено ещё до провокации - на судоверфи. Пецька себе прибрал, у него ищите.
20 ноября, 15:37
vvab6
3346911013
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