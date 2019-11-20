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РИА Новости

Путин считает, что США придется изменить отношения с союзниками по НАТО

15:27 20.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. США должны будут предпринять шаги для изменения отношений с союзниками по Североатлантическому альянсу, недостаточно утверждать, что Вашингтон их защищает, а те просто должны платить, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!".
"До сих пор Соединенные Штаты говорили: "Мы для вас являемся зонтиком от советской угрозы, а вы должны за это заплатить". Сегодня это не очень работает", - сказал российский президент.
"Поэтому и Соединенные Штаты должны будут предпринять какие-то шаги для изменения качества своего отношения с союзниками, в рамках НАТО даже. Но недостаточно теперь: "Мы вас защищаем - платите". Зачем они будут платить за поддержание оборонного комплекса и рабочих мест в США? Они свой будут развивать. Они так сейчас об этом и говорят", - отметил Путин.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг позднее заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера о "смерти мозга" альянса.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Вчера, 11:01
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2820022
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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019НАТОВладимир ПутинСШАБезопасностьВ мире
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