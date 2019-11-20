В Большом зале РАН пройдет Новогоднее шоу "Путешествие на СеРверный полюс"

МОСКВА, 20 ноя - Фестиваль науки WOW!HOW? Новогоднее шоу "Путешествие на СеРверный полюс" состоится с 20 декабря по 6 января в Большом зале Российской академии наук. Создатели фестиваля науки WOW!HOW? обещают, что спектакль станет самым зрелищным и ярким за всю историю существования Научной ёлки.

Одно из главных новогодних представлений страны "Путешествие на СеРверный полюс" расскажет историю о том, как Дед Мороз и Снегурочка научились за одну ночь поздравлять детей всего мира и вручать им подарки. Для такой непосильной задачи Дед Мороз разработал настоящий искусственный интеллект по имени Нейросеть. Специально для исполнения роли Нейросети была приглашена знаменитая актриса Кристина Асмус.

“Я много раз участвовала в детских представлениях, но в таком качестве никогда. "СеРверный полюс" - спектакль для всей семьи, где мой персонаж появляется на экране, без прямого взаимодействия с партнёрами. У нас уже состоялась съемка и это был совершенно новый опыт для меня. Это и не совсем театр, и не совсем кино. Я сидела на стуле на фоне хромакея, меня окружили приборами, я всё время смотрела в камеру и общалась с группой на слух. Также для этого проекта был разработан образ искусственного интеллекта с голубыми волосами, аквагримом и линзами для глаз. Мне очень интересно, что в итоге получится. Уже жду не дождусь премьеры, на которую обязательно приду со всей своей семьёй.” - комментирует Кристина Асмус.

Для создания фантастической атмосферы представления были созданы уникальные многоуровневые декорации и проекционные экраны с анимацией мирового уровня. Сценографы использовали более 250 единиц свето-, видео- и аудиооборудования на одной площадке. Также в шоу будут показаны научные демонстрации WOW!HOW?, включающие механические, химические, оптические и электрические опыты. А для любителей новейших разработок в спектакль будут включены номера с дронами и другими высокотехнологичными аппаратами.

"Когда меня пригласили поставить новогоднее шоу, я был готов сразу отказаться: не люблю театральные елки и это, как говорится, "не моя чашка чая". Я решил все-таки выслушать идею продюсеров и отказать уже после встречи, но в разговоре понял, что это не типичная "елка", и подход здесь основательный. Это не новогодний чес, сделанный на скорую руку, а желание создать качественный спектакль для детей с использованием современных технологий. Мы долго работали над сценарием и до сих пор вносим правки. Моя цель – чтобы каждая сцена была смешной и захватывающей. Это будет детский спектакль, в котором все по-взрослому. Для меня самого это все в новинку: я работаю с учеными и представителями it-индустрии и, можно сказать, открываю для себя новый мир. Приглашаю и вас познакомиться с этим миром" - говорит режиссер проекта, номинант на Золотую маску 2019, Данил Чащин.

Перед началом главного шоу на нескольких этажах РАН гостей ждут интерактивные развлечения, мастер-классы и многое другое.

После спектакля интерактивных игр маленькие зрители смогут получить научные новогодние подарки. В подарок входит настоящая катушка Тесла и конфеты от лучших российских производителей. С помощью этого научного набора дети узнают, как работает трансформатор, зачем нужны транзисторы и почему 1000 вольт могут быть безопасными для человека. Катушка разработана совместно с проектом "Физика от Побединского".

Где: Российская академия наук, Большой зал

Когда: 21-22 и 28-29 декабря в 10:30, 13:30, 16:30, 18:30

20, 23-31 декабря и 2-6 января в 11:00, 14:30, 18:00

Стоимость билета: от 790 до 5290 руб.