Симоньян пожаловалась Медведеву на бездушие работающих в опеке чиновников

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян попросила премьер-министра Дмитрия Медведева обратить внимание на проблемы в сфере опеки.

"Я с ужасом поняла, что, если бы такая опека была в то время, как я была маленькой, нас забрали бы у родителей 100 процентов, абсолютно точно. Опека массово изымает детей из семьи за бедность", — сказала она, выступая на встрече главы правительства с правозащитниками в штабе "Единой России".

По словам Симоньян, сейчас для того, чтобы отнять детей, достаточно прохудившегося потолка.

Она также обратилась к премьер-министру как к "человеку, которому подчиняется огромное количество чиновников в стране", с просьбой разобраться в ситуации.