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РИА Новости

Симоньян пожаловалась Медведеву на бездушие работающих в опеке чиновников

15:20 20.11.2019 (обновлено: 15:48 20.11.2019)
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© РИА НовостиГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© РИА Новости
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян попросила премьер-министра Дмитрия Медведева обратить внимание на проблемы в сфере опеки.
"Я с ужасом поняла, что, если бы такая опека была в то время, как я была маленькой, нас забрали бы у родителей 100 процентов, абсолютно точно. Опека массово изымает детей из семьи за бедность", — сказала она, выступая на встрече главы правительства с правозащитниками в штабе "Единой России".
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По словам Симоньян, сейчас для того, чтобы отнять детей, достаточно прохудившегося потолка.
Она также обратилась к премьер-министру как к "человеку, которому подчиняется огромное количество чиновников в стране", с просьбой разобраться в ситуации.
"Я знаю, что вы точно не хотели бы, чтобы это было так. Я имею в виду, чтобы так дела обстояли даже не с равнодушием — это даже равнодушием назвать сложно, а с бездушием людей, с которым сталкиваются наши с вами граждане. С бездушием этих чиновников. Такое ощущение, что им провели трансплантацию сердца и заменили сердце на какие-то инструкции, бумажки и указивки и они там радостно прижились", — заключила Симоньян.
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Маргарита СимоньянОбщество
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