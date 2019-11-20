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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

Патриарх: поместные церкви не испытывают давления, через которое прошла РПЦ

15:16 20.11.2019 (обновлено: 15:22 20.11.2019)
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Бутовский полигон в Москве
Бутовский полигон в Москве
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поставил в пример иерархам других поместных Церквей стойкое поведение Русской православной церкви в годы гонений на нее в XX веке, отметив, что у него "вызывают улыбку" разговоры о том, что в случае с "украинским вопросом" кто-то из дипломатов или политиков "пришел и оказал давление на патриарха, и патриарх ничего не смог сделать".
Предстоятель Русской православной церкви в среду, в день своего 73-летия, совершил Божественную литургию в храме Христа Спасителя. Вместе с патриархом служили представители епископата и московского духовенства. В своей проповеди патриарх остановился на сложной ситуации в православном мире, в частности, признании со стороны некоторых Церквей украинских раскольников.
"То, что мы сегодня видим – это не результат инициатив, проистекающих от Церквей, это результат того, что какие-то Церкви не сумели выдержать давления, о чем мне предстоятели Церквей прямо и говорят: на нас давят, на нас давили. На что я отвечаю: вы нам тут, в России, про давление ничего не рассказывайте. Мы через такие давления прошли в течение XX века. И не просто прошли через тяжелые разговоры с власть имущими - наши предки прошли через тюрьмы, лагеря, через Бутовский полигон, но никогда Русская церковь не преклонила колен перед теми, кто это давление оказывал", - сказал патриарх.
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Предстоятель Русской церкви признал, что сегодня "никто таким образом не давит на наши братские поместные православные Церкви". Патриарх предположил, что для ряда предстоятелей и иерархов "жизнь в спокойных условиях создала некое впечатление благополучия", и в результате "даже такое, дипломатическое давление, которое, несомненно, было оказано на целый ряд Церквей, в первую очередь греческих, кто-то не смог игнорировать".
"Поэтому те недомолвки, которые сейчас существуют в отношениях к Русской церкви со стороны некоторых братских греческих Церквей, это результат, собственно, вот этого давления", - отметил предстоятель РПЦ.
Он выразил сожаление, что некоторые греческие Церкви "поддались на уговоры второразрядных чиновников". "Просто улыбка на устах возникает: ну, вот этот зам того-то пришел и оказал давление на патриарха, и патриарх ничего не смог сделать. Да мало ли там "замов" и "помов", которые могут влить на патриархов? А что же тогда наша общая ответственность? Глав Церквей за сохранение единства Православия?" - сказал патриарх.
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По его мнению, сегодня на Православную церковь оказывается давление "в первую очередь для того, чтобы произошел разрыв между православным греческим и славянским миром". "И мы должны делать все для того, чтобы эти злые замыслы, нелепо осуществляемые, кстати, ни в коем случае не подорвали единства единой святой соборной апостольской православной Церкви", - заключил он.
Первоиерарх РПЦ также поблагодарил духовенство за единомыслие и поддержку своего предстоятеля, который "в силу своего положения находится как бы на острие этой борьбы и этих противоречий".
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ признали первоиерархи Элладской и Александрийской церквей.
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Религия и мировоззрениеЭлладская православная церковьКонстантинопольская православная церковьВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)ГрецияНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваРоссияУкраинарелигияОбщество
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