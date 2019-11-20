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РИА Новости

Путин назвал увеличение объема расчетов в нацвалютах с Китаем реалистичным

15:16 20.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает абсолютно реалистичным увеличение объема расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем.
"Устойчивость (китайской) валюты очевидна, и это, конечно, создает предпосылки для более широкого использования юаня во взаимных расчетах. В этой связи хотел бы отметить, что в России рубль является свободно конвертируемой валютой, в любых объёмах и в любое время. Он очень удобен для использования. Сочетание этих положительных факторов и с одной, и с другой стороны делает абсолютно реалистичным увеличение взаимных расчётов в национальных валютах", - сказал Путин на инвестфоруме "Россия зовет".
Он отметил, что сейчас в этой области ведется активная работа на уровне Минфинов и Центральных банков.
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Центральный банк КитаяМинистерство финансов КитаяЦентральный Банк РФМинистерство финансов РФВладимир ПутинКитайРоссияВ мире
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