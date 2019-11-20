Путин рассказал о влиянии России на мировой энергетический рынок

"Россия влияет на мировой энергетический рынок, серьезным образом влияет. Но наибольшего эффекта мы добиваемся тогда, когда работаем вместе с другими основными производителями. И только скоординированные шаги приносят оптимальный эффект для мировых энергетических рынков", – сказал Путин в рамках пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Капитал " Россия зовет! ".

Он также отметил, что Россия будет продолжать работать в этом направлении с Саудовской Аравией, со странами Персидского залива, со странами ОПЕК.

"Здесь у нас есть и споры по каким-то незначительным элементам, но в целом у нас общая задача. Задача заключается в том, чтобы рынок был сбалансированным, чтобы он был приемлемым, как для производителей, так и для потребителей. И самое главное, хочу это подчеркнуть, чтобы он был прогнозируемым", – добавил Путин.