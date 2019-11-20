Путин рассказал о влиянии России на мировой энергетический рынок

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия влияет на мировой энергетический рынок, но наибольшего эффекта достигает только в сотрудничестве с другими производителями, сообщил президент России Владимир Путин.
"Россия влияет на мировой энергетический рынок, серьезным образом влияет. Но наибольшего эффекта мы добиваемся тогда, когда работаем вместе с другими основными производителями. И только скоординированные шаги приносят оптимальный эффект для мировых энергетических рынков", – сказал Путин в рамках пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!".
Он также отметил, что Россия будет продолжать работать в этом направлении с Саудовской Аравией, со странами Персидского залива, со странами ОПЕК.
"Здесь у нас есть и споры по каким-то незначительным элементам, но в целом у нас общая задача. Задача заключается в том, чтобы рынок был сбалансированным, чтобы он был приемлемым, как для производителей, так и для потребителей. И самое главное, хочу это подчеркнуть, чтобы он был прогнозируемым", – добавил Путин.
Исходя из его слов, эта задача для страны имеет больший приоритет, чем мировое лидерство по добыче нефти.
"Что касается того, кто сколько производит. Совсем недавно был момент, когда Россия была номер один в мире по производству нефти. Это не самоцель", - заявил Путин.