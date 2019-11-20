В Новосибирске устраняют новую аварию на теплотрассе

НОВОСИБИРСК, 20 ноя – РИА Новости. Новую аварию на теплотрассе устраняют теплоэнергетики в Кировском районе Новую аварию на теплотрассе устраняют теплоэнергетики в Кировском районе Новосибирска , жителям 14 домов рекомендуют ночевать у родственников, сообщает новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании (СГК).

Ранее сообщалось об устранении крупной аварии на теплотрассе в Новосибирске диаметром 500 мм. Без отопления в 25-градусный мороз оставались 60 объектов, среди которых 43 многоквартирных дома, две школы, три детских сада, поликлиника, музыкальная школа, библиотека и девять административных зданий. Утром в среду СГК проинформировала о ликвидации аварии и подаче тепла в дома. Новая авария произошла на том же участке теплотрассы.

"Ведется определение места дефекта, но уже понятно, что он на врезке от магистрального трубопровода. То есть теплоснабжение 29 из 43 отключенных домов восстанавливается. Подключение еще 14 домов, а также четырех детских и одного лечебного учреждений зависит от вновь обнаруженного дефекта", - приводятся в сообщении слова советника гендиректора теплосетевого подразделения СГК Петра Бажина.

Он отметил, что специалисты устранят дефект до 07.15 (03.15 мск) 21 ноября, при этом персонал СГК делает все, чтобы завершить работы как можно раньше.

"Тем не менее вынуждены рекомендовать жителям найти возможность провести эту ночь в других домах, у родственников или друзей. Также будут организованы пункты обогрева, этим занимается городской штаб, необходимо обращаться по телефону 051", - сообщили в компании.