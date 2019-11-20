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РИА Новости

Путин прокомментировал обвинения во вмешательстве Украины в выборы в США

15:08 20.11.2019 (обновлено: 15:13 20.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал обвинения Украины во вмешательстве в выборы в США.
Ранее сообщалось, что демократы в конгрессе начали процедуру импичмента Трампа за предположительное давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа - бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией.
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"Слава богу, нас теперь уже никто не обвиняет, что мы вмешивается в выборы в Соединенных Штатах, теперь Украину обвиняют. Ну и пускай там разбираются между собой, но вот этот фактор внутриполитической борьбы, он негативно влияет до сих пор на российско-американские отношения. Надеюсь, что это когда-то прекратится. Мы к этому готовы", - сказал Путин, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияСШАУкраинаВ мире
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