Путин прокомментировал обвинения во вмешательстве Украины в выборы в США

"Слава богу, нас теперь уже никто не обвиняет, что мы вмешивается в выборы в Соединенных Штатах, теперь Украину обвиняют. Ну и пускай там разбираются между собой, но вот этот фактор внутриполитической борьбы, он негативно влияет до сих пор на российско-американские отношения. Надеюсь, что это когда-то прекратится. Мы к этому готовы", - сказал Путин, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".