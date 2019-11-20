Путин прокомментировал обвинения во вмешательстве Украины в выборы в США

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал обвинения Украины во вмешательстве в выборы в США.
Ранее сообщалось, что демократы в конгрессе начали процедуру импичмента Трампа за предположительное давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа - бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией.
4 ноября, 08:00Импичмент Трампа может превратиться в "охоту на украинцев"
"Слава богу, нас теперь уже никто не обвиняет, что мы вмешивается в выборы в Соединенных Штатах, теперь Украину обвиняют. Ну и пускай там разбираются между собой, но вот этот фактор внутриполитической борьбы, он негативно влияет до сих пор на российско-американские отношения. Надеюсь, что это когда-то прекратится. Мы к этому готовы", - сказал Путин, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".