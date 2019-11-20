Госавтоинспекция: пешеходы составляют треть всех погибших в ДТП

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Треть всех погибших в ДТП россиян составляют пешеходы, сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в ходе отраслевой конференции "Дороги Российской Федерации: влияние национальных проектов", проходящей в Москве.

"Необходимо продолжать работу по созданию безопасных условий для движения пешеходов, не просто увеличивая количество обустроенных пешеходных переходов, но самое главное – повышая их качество", - заявил генерал.

Он отметил, что в этом году скоординированные действия заинтересованных министерств и ведомств позволили в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" ликвидировать более 500 "очагов аварийности" в различных агломерациях.

Вместе с тем, статистика аварийности свидетельствует о необходимости поиска новых форм и решений в области безопасности дорожного движения, подчеркнул Черников. По его словам, каждый второй из общего числа жертв ДТП погибает при столкновении транспортных средств, смертельные последствия фиксируются в каждом третьем ДТП, связанном с выездом на полосу встречного движения.

Глава российской Госавтоинспекции также акцентировал внимание на необходимости обустройства автодорог современными техническими средствами, позволяющими разделить транспортные и пешеходные потоки, предупредить водителя о приближении к опасным участкам.

Отдельно генерал Черников остановился на вопросах повышения безопасности детей и подростков на дорогах. Он рассказал, что в эти дни в Москве проходит первый Всероссийский форум юных инспекторов движения, в ходе которого его участники - школьники из 73 российских регионов – активно делятся своими идеями и предложениями в области дорожной безопасности. Руководитель российской Госавтоинспекции призвал всех прислушаться к мнению подрастающего поколения, поскольку повышение защищенности детей на дорогах - одно из приоритетных направлений реализации нацпроекта.