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РИА Новости

Путин надеется, что возврата украинских военных в "серые зоны" не будет

15:02 20.11.2019 (обновлено: 15:29 20.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что возврата украинских военных и полиции в "серые зоны" в Донбассе не будет, при этом, по его словам, там нужно поддерживать порядок.
"Все-таки рассчитываю на то, что (на Донбассе) не будет возврата в эти "серые зоны", потому что мы слышали уже от некоторых политических деятелей, что в эти зоны, откуда ушли войска, туда должна быть заведена украинская национальная гвардия и полиция. Да, конечно, на этих территориях нужно поддерживать правопорядок, но мы хорошо знаем, что украинская национальная гвардия в значительной степени была сформирована из националистических батальонов. Если они назад вернутся, то ничего хорошего из этого не получится, потому что тут же будет зеркальный ответ со стороны ополчения Донецкой и Луганской народных республик", - сказал Путин.
Он выразил надежду, что такого развития событий не будет. "А если что-то и будет происходить, то только по согласованию между сторонами, а стороны конфликта - это киевская власть и представители Донбасса, ДНР и ЛНР", - отметил Путин, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРДонбассВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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