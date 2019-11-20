Путин надеется, что возврата украинских военных в "серые зоны" не будет

"Все-таки рассчитываю на то, что (на Донбассе) не будет возврата в эти "серые зоны", потому что мы слышали уже от некоторых политических деятелей, что в эти зоны, откуда ушли войска, туда должна быть заведена украинская национальная гвардия и полиция. Да, конечно, на этих территориях нужно поддерживать правопорядок, но мы хорошо знаем, что украинская национальная гвардия в значительной степени была сформирована из националистических батальонов. Если они назад вернутся, то ничего хорошего из этого не получится, потому что тут же будет зеркальный ответ со стороны ополчения Донецкой и Луганской народных республик", - сказал Путин.