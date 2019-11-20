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РИА Новости

Путин рассказал о тревоге после первых санкций против России

14:59 20.11.2019 (обновлено: 15:33 20.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Владимир Путин признался, что после первых санкций в отношении России он испытывал тревогу, однако страна достигла больших успехов в импортозамещении по разным отраслям.
"Сделан очень серьезный, большой шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета. И в этом смысле все эти ограничения пошли на пользу нашей экономике", - добавил глава государства.
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Отвечая на вопрос о перспективах отмены антироссийских санкций, президент порекомендовал спросить об этом у Вашингтона.
"Что касается санкций, перспектив их отмены - это нужно спросить у администрации США. Не мы же вводили санкции в отношении нас самих - это сделал конгресс США. Вы у них спросите", - сказал Путин на инвестфоруме "Россия зовет!".
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00
Введение санкций против России и ответные шаги
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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019Администрация президента СШАВладимир ПутинСШАВ мире
Популярные комментарии
Обама получил уже одну нобелевку за возврат Крыма России. Считаю, что этот человек достоен и второй нобелевки по экономике за введение санкций и восстановление промышленности и экономики России.
20 ноября, 15:02
MYMake Yellowstone Great Again
640007
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