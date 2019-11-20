Путин рассказал о тревоге после первых санкций против России

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Владимир Путин признался, что после первых санкций в отношении России он испытывал тревогу, однако страна достигла больших успехов в импортозамещении по разным отраслям.
"Сделан очень серьезный, большой шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета. И в этом смысле все эти ограничения пошли на пользу нашей экономике", - добавил глава государства.
Отвечая на вопрос о перспективах отмены антироссийских санкций, президент порекомендовал спросить об этом у Вашингтона.
"Что касается санкций, перспектив их отмены - это нужно спросить у администрации США. Не мы же вводили санкции в отношении нас самих - это сделал конгресс США. Вы у них спросите", - сказал Путин на инвестфоруме "Россия зовет!".
1 сентября 2017, 14:00Введение санкций против России и ответные шаги