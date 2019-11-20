Путин рассказал о тревоге после первых санкций против России

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Владимир Путин признался, что после первых санкций в отношении России он испытывал тревогу, однако страна достигла больших успехов в импортозамещении по разным отраслям.

"Сделан очень серьезный, большой шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета. И в этом смысле все эти ограничения пошли на пользу нашей экономике", - добавил глава государства.

Отвечая на вопрос о перспективах отмены антироссийских санкций, президент порекомендовал спросить об этом у Вашингтона.