Путин предостерег компании от невыполнения обязательств договора по климату

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин заявил, что к компаниям, которые не будут выполнять обязательства в рамках Парижского договора по климату, будут применяться штрафные санкции.

"Будем в крупнейших городах, где находятся главные наши эмитенты, применять выработанные и принятые на законодательном уровне решения, вводя определенные ... штрафные санкции для тех, кто не применяет вот этих современных технологий, обеспечивающих условия не только для выполнения наших обязательств в рамках Парижского соглашения, а обязательств перед нашими гражданами", - сказал Путин на инвестфоруме "Россия зовет!"

Он пообещал, что РФ будет делать все, чтобы ее экономика стала более экологичной, вкладывать средства в "проблемные точки" с производственной и территориальной точки зрения.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года в Париже и вступило в силу 4 ноября 2016 года. Оно направлено на укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата. Документ подписали 175 стран, в том числе Россия. Он впервые в истории объединил усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.