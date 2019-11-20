АТОР: банкротство Thomas Cook показало необходимость изменений на туррынке

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Банкротство британской компании Thomas Cook стало серьезным предупреждением мировому туристическому рынку и показало необходимость переформатирования всего процесса, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Старейший британский туроператор Thomas Cook в ночь на 23 сентября объявил о ликвидации. За границей по путевкам Thomas Cook на тот момент отдыхали порядка 160 тысяч жителей Великобритании. Их репатриация стала крупнейшей в истории эвакуацией британцев из-за рубежа в мирное время.

Собеседник агентства отметила, что для российских компаний 2019 год в целом оказался очень неплохим и прошел без особых потрясений.

"Туристический бизнес вел себя осторожно, не было отмечено ни одного значимого скандала. Достаточно неплохо прошли летние продажи, хорошо начались зимние", - прокомментировала ситуацию Ломидзе.

При этом она обратила внимание, что уже предупреждала: 2019 год станет переломным. "Сейчас хочу отметить, что ситуация с британской компанией Thomas Cook стала серьезным вызовом для туроператоров по всему миру, в том числе и российских. Это призыв к тому, что нужно переформатировать бизнес", - уточнила собеседник.

По мнению представителя АТОР, в отрасли, с одной стороны, все хорошо и стабильно, но она меняется каждый год - меняются туристы, их запросы, принципы принятия решений, алгоритмы покупки услуг.