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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-20T14:53+0300
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РИА Новости

Путин рассказал о сферах взаимодействия России и США

14:53 20.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия и США худо-бедно ведут сотрудничество, взаимодействуют по Сирии, в вопросах международной безопасности, экономики, энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мне кажется, что и в экономике у нас есть совместные интересы. Уж в энергетике 100%. У нас есть совместные интересы с точки зрения обеспечения международной безопасности. Все-таки Россия и Соединенные Штаты являются крупнейшими ядерными державами. На сегодняшний день это так. Не учитывать этот фактор нельзя", - сказал он, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

По словам президента, общие интересы есть у двух стран и в области борьбы с терроризмом. "Худо-бедно, но все-таки мы сотрудничаем, на оперативном уровне хотя бы идет сотрудничество, скажем, в Сирии с организованной преступностью", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Вчера, 14:34
Путин рассказал о добыче сланцевой нефти в США
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Война в СирииИнвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019Владимир ПутинСирияРоссияСШАВ мире
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