Медведев рассказал о состоянии семейного законодательства в России

Как отметил председатель партии в продолжение разговора о сфере опеки в России, советские правила опеки и попечительства и деятельность соответствующих институтов не обязательно были более строгими, чем сегодня.

"Думаю, что в чем-то эта позиция даже была жестче в прежние годы, в чем-то, наверное, нет. Здесь, на мой взгляд, нет единообразного ответа на то, в каком направлении движется практика по защите подопечных. Согласен, что и бюрократизма там, наверное, хватает, и равнодушия. С другой стороны, в наших руках есть возможности, связанные с совершенствованием законодательства", - указал он.