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РИА Новости

Медведев рассказал о состоянии семейного законодательства в России

14:52 20.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время встречи с представителями правозащитного сообщества
Председатель правительства РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время встречи с представителями правозащитного сообщества
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Семейное законодательство России стало более разнообразным, чем в советское время, что создает массу коллизий, при необходимости нужно думать над поправками, заявил глава правительства РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Наше законодательство семейное стало гораздо более разнообразным, чем в советские времена, на порядок более разнообразным. Это создает и массу коллизий, в них нужно разбираться обязательно, при необходимости – совершенствовать законодательство тоже", - заявил Медведев на встрече с правозащитниками и общественными деятелями в штабе ЕР.
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Как отметил председатель партии в продолжение разговора о сфере опеки в России, советские правила опеки и попечительства и деятельность соответствующих институтов не обязательно были более строгими, чем сегодня.
"Думаю, что в чем-то эта позиция даже была жестче в прежние годы, в чем-то, наверное, нет. Здесь, на мой взгляд, нет единообразного ответа на то, в каком направлении движется практика по защите подопечных. Согласен, что и бюрократизма там, наверное, хватает, и равнодушия. С другой стороны, в наших руках есть возможности, связанные с совершенствованием законодательства", - указал он.
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