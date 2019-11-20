В Госдуме предложили Киеву забрать "ржавые активы" из портов Крыма

"Киевским властям пора прекратить вести игру, показывать себя в роли обиженных и ущемленных, стремясь тем самым обогатиться за счет России. Это бессмысленная и бесперспективная затея. Если под утраченным имуществом в Киеве подразумевают те немногочисленные оставшиеся старые суда и корабли, то мы предлагаем им забрать из наших портов свои "ржавые активы", которые иначе как металлоломом не назовешь", - сказал РИА Новости Шеремет.