Путин объяснил удовлетворительную оценку работы Центробанка

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил оценку "удовлетворительно", которую он дал Центробанку, отметив, что работники ЦБ могут не переживать.

В ходе выступления на инвестиционном форуме "Россия зовет!" Путин ранее назвал работу Банка России и правительства удовлетворительной. Глава ВТБ Андрей Костин уточнил, означает ли это, что президент оценивает работу ЦБ на тройку.

"Это смотря по какой системе... Если по трехбалльной, тогда это будет отлично", - сказал он.