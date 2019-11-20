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РИА Новости

Путин объяснил удовлетворительную оценку работы Центробанка

14:51 20.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил оценку "удовлетворительно", которую он дал Центробанку, отметив, что работники ЦБ могут не переживать.
В ходе выступления на инвестиционном форуме "Россия зовет!" Путин ранее назвал работу Банка России и правительства удовлетворительной. Глава ВТБ Андрей Костин уточнил, означает ли это, что президент оценивает работу ЦБ на тройку.
"Это смотря по какой системе... Если по трехбалльной, тогда это будет отлично", - сказал он.
На комментарий Костина о том, что сотрудников Центробанка может расстроить такая оценка, глава государства ответил, что "не расстроятся, они крепкие там девушки и ребята".
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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019Центральный Банк РФВТБАндрей Костин (банкир)Владимир ПутинМоскваРоссияЭкономика
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