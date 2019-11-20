Путин назвал российскую угрозу выдумкой

"Несмотря на все проблемы с Украиной, со спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать", - сказал Путин.

"Сколько в Евросоюзе жителей, сколько жителей стран НАТО? Каков суммарный экономический и военный потенциал, это просто чушь, бред собачий. Российская угроза - это просто выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это. Это все имеет какие-то временные рамки, для всех это очевидно. Для лидеров ведущих стран Европы - это абсолютно очевидно", - добавил он.