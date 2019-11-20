Первый замминистра иностранных дел КНДР прибыла на переговоры в МИД России

Ранее источник в МИД РФ сообщил РИА Новости, что Цой Сон Хи проведет в среду переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как ожидается, стороны обсудят весь комплекс международных вопросов.

Переговоры проходят на фоне спекуляций о возможном саммите США-КНДР в декабре. МИД КНДР ранее сообщил о предложении Вашингтона провести американо-северокорейскую встречу в середине декабря, в свою очередь президент США Дональд Трамп написал в Twitter о возможности "скорой встречи" с лидером КНДР Ким Чен Ыном. При этом Пхеньян неоднократно заявлял, что готов к переговорам, лишь если США прекратят враждебные шаги и предложат новые варианты решения вопроса о денуклеаризации.