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РИА Новости

Первый замминистра иностранных дел КНДР прибыла на переговоры в МИД России

14:49 20.11.2019 (обновлено: 16:30 20.11.2019)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и первый заместитель главы МИД КНДР Цой Сон Хи во время встречи в Москве. 20 ноября 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и первый заместитель главы МИД КНДР Цой Сон Хи во время встречи в Москве. 20 ноября 2019
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и первый заместитель главы МИД КНДР Цой Сон Хи во время встречи в Москве. 20 ноября 2019
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Первый замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи прибыла на переговоры в МИД России, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее источник в МИД РФ сообщил РИА Новости, что Цой Сон Хи проведет в среду переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как ожидается, стороны обсудят весь комплекс международных вопросов.
Переговоры проходят на фоне спекуляций о возможном саммите США-КНДР в декабре. МИД КНДР ранее сообщил о предложении Вашингтона провести американо-северокорейскую встречу в середине декабря, в свою очередь президент США Дональд Трамп написал в Twitter о возможности "скорой встречи" с лидером КНДР Ким Чен Ыном. При этом Пхеньян неоднократно заявлял, что готов к переговорам, лишь если США прекратят враждебные шаги и предложат новые варианты решения вопроса о денуклеаризации.
В условиях застоя в переговорах США и КНДР Москва разработала новый план по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов ранее сообщил РИА Новости, что проект был согласован с Пекином и представлен Пхеньяну, Сеулу и Вашингтону.
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Цой Сон ХиМИД РФКНДРРоссияВ мире
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