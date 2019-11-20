Первый замминистра иностранных дел КНДР прибыла на переговоры в МИД России

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Первый замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи прибыла на переговоры в МИД России, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее источник в МИД РФ сообщил РИА Новости, что Цой Сон Хи проведет в среду переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как ожидается, стороны обсудят весь комплекс международных вопросов.
Первая замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи приехала на переговоры в МИД России. Ожидается встреча с Лавровым. #NorthKorea @MID_RF pic.twitter.com/Le0Q1kD1cf— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) November 20, 2019
Переговоры проходят на фоне спекуляций о возможном саммите США-КНДР в декабре. МИД КНДР ранее сообщил о предложении Вашингтона провести американо-северокорейскую встречу в середине декабря, в свою очередь президент США Дональд Трамп написал в Twitter о возможности "скорой встречи" с лидером КНДР Ким Чен Ыном. При этом Пхеньян неоднократно заявлял, что готов к переговорам, лишь если США прекратят враждебные шаги и предложат новые варианты решения вопроса о денуклеаризации.
В условиях застоя в переговорах США и КНДР Москва разработала новый план по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов ранее сообщил РИА Новости, что проект был согласован с Пекином и представлен Пхеньяну, Сеулу и Вашингтону.