В Татарстане три человека погибли в столкновении легковушек

КАЗАНЬ, 20 ноя - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись под Казанью в среду днём, в результате ДТП три человека погибли, сообщили в МВД по Татарстану.
"На 47-м километре автодороги Казань – Оренбург водитель автомобиля BMW, по предварительным данным, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем "Ларгус", - говорится в сообщении.
По данным МВД, в результате ДТП три человека погибли. Все обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.