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РИА Новости

В Татарстане три человека погибли в столкновении легковушек

14:49 20.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 20 ноя - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись под Казанью в среду днём, в результате ДТП три человека погибли, сообщили в МВД по Татарстану.
"На 47-м километре автодороги Казань – Оренбург водитель автомобиля BMW, по предварительным данным, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем "Ларгус", - говорится в сообщении.
По данным МВД, в результате ДТП три человека погибли. Все обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
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ГИБДД МВД РФТатарстанПроисшествия
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