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РИА Новости

Путин: Россия заинтересована в сохранении Евросоюза

14:48 20.11.2019 (обновлено: 15:04 20.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия заинтересована в сохранении Евросоюза, хочет иметь дело с понятным партнером и с тревогой наблюдает за происходящими там событиями, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
"Мы хотим иметь дело с предсказуемым, понятным партнером. Мы с тревогой наблюдаем за тем, что там происходит. Значительная часть наших золотовалютных резервов в евро номинированы. У нас, несмотря на падение торгового оборота после различных санкционных решений - торговый оборот упал, он сейчас где-то под 300 миллиардов, а был 450 миллиардов - но все-таки он растет. И Евросоюз для нас - крупнейший торгово-экономический партнер. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы все сохранялось и эффективно функционировало", - сказал Путин.
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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019ЕвросоюзВладимир ПутинРоссияВ мире
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