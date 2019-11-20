Путин: Россия заинтересована в сохранении Евросоюза

"Мы хотим иметь дело с предсказуемым, понятным партнером. Мы с тревогой наблюдаем за тем, что там происходит. Значительная часть наших золотовалютных резервов в евро номинированы. У нас, несмотря на падение торгового оборота после различных санкционных решений - торговый оборот упал, он сейчас где-то под 300 миллиардов, а был 450 миллиардов - но все-таки он растет. И Евросоюз для нас - крупнейший торгово-экономический партнер. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы все сохранялось и эффективно функционировало", - сказал Путин.