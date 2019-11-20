Путин назвал причины распада Советского Союза

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Распад Советского Союза не связан с ростом национализма в Прибалтике, он произошел из-за неэффективной экономической политики, заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"
"Что касается причин распада Советского Союза, только это мало имеет отношение к росту национализма в странах Прибалтики, в основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической", - сказал Путин.
9 ноября, 17:00Горбачев рассказал, кто виновен в распаде СССР
При этом в качестве примера эффективных преобразований российский президент привел Китайскую Народную Республику, где, по его словам, удалось наилучшим образом "использовать возможности центрального администрирования и развития рыночной экономики".
"В Советском Союзе ничего подобного сделано не было. И результаты неэффективной экономической политики сказались и в политической сфере. Результаты распада оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать даже в своих самых худших снах", – добавил Путин.