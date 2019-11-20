Путин назвал причины распада Советского Союза

"В Советском Союзе ничего подобного сделано не было. И результаты неэффективной экономической политики сказались и в политической сфере. Результаты распада оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать даже в своих самых худших снах", – добавил Путин.