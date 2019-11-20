Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T16:00+0300
https://ria.ru/20191120/1561162729.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156116/04/1561160487_51:337:3092:2048_1036x0_80_0_0_436ed140ffab713b1bb899ec6d0637f1.jpg
РИА Новости

Путин назвал причины распада Советского Союза

14:47 20.11.2019 (обновлено: 16:00 20.11.2019)
7172
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Распад Советского Союза не связан с ростом национализма в Прибалтике, он произошел из-за неэффективной экономической политики, заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"
"Что касается причин распада Советского Союза, только это мало имеет отношение к росту национализма в странах Прибалтики, в основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической", - сказал Путин.
Бывший президент СССР Михаил Горбачев
9 ноября, 17:00
Горбачев рассказал, кто виновен в распаде СССР
При этом в качестве примера эффективных преобразований российский президент привел Китайскую Народную Республику, где, по его словам, удалось наилучшим образом "использовать возможности центрального администрирования и развития рыночной экономики".
"В Советском Союзе ничего подобного сделано не было. И результаты неэффективной экономической политики сказались и в политической сфере. Результаты распада оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать даже в своих самых худших снах", – добавил Путин.
58911128
Обсудить 11
ПрибалтикаВТБВладимир ПутинСССРВ мире
Популярные комментарии
Можно подумать, что в 1921-22 гг. экономика России была лучше. Но нормальные руководители страны Ленин и Сталин создали СССР, а не развалили страну. Так что объяснение господина Путина В.В. не выдерживает критики.
20 ноября, 15:27
Владимир Ф. Быченков
1410004
Она, кроме того, что была не эффективная, была к тому же и не честная в распределении доходов между регионами и республиками и между разными слоями общества и профессиональными группами..Одним -всё, другим-крохи..Но не об этом говорил классический марксизм-ленинизм...Так вот, сейчас история стала повторяться по нарастающей..расслоение общества по уровню доходов достигло неприемлемого и нетерпимого разрыва..
20 ноября, 14:54
Леонид .
700004
Рекомендуем
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Очередь в наркологический диспансер в Воронеже
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Скриншот видео, где врач-рентгенолог в невменяемом состоянии в Семилукской районной больнице
В Воронежской области пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген
Таллин, столица Эстонии
В Таллине потребовали вернуть "отнятые" Россией эстонские территории
В Серпуховском районе ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
Пленарное заседание Госдумы РФ по бюджету и налогам
Стало понятно, на что Россия будет жить в ближайшие годы: многие удивятся
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Пешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе
В Кремле ответили на территориальные претензии Эстонии
Стоп-кадр видео конфликта водителя и пешехода в Мытищах
Адвокат водителя, зарезавшего пешехода в Мытищах, раскрыл детали конфликта
Украинский эксперт отправил в нокаут американца в эфире России 1
Украинский эксперт "отправил в нокаут" американца в эфире "России 1"
Под Ростовом задержали подозреваемого в шпионаже
ФСБ задержала военного по подозрению в шпионаже в пользу Киева
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян
Сотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
"У вас есть право попросить": Польша хочет сделать Украину своей колонией
Задержание мужчины, напавшего на врача Фрица фон Вайцзеккер, в больнице в Берлине
Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
02:05Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы, заявил глава ФНС
01:59ФНС сообщила о скорой отмене отчетности для предприятий на "упрощенке"
01:58Депутата Верховной рады лишат полномочий, если он причастен к изнасилованию
Лента новостейМолния