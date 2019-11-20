Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T14:46+0300
https://ria.ru/20191120/1561162619.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155742/21/1557422184_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_bf3ce52c54aafed1b246bd2a4d995b39.jpg
РИА Новости

ЛНР заявила о прибытии украинских националистов в район Станицы Луганской

14:46 20.11.2019
2636
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоврежденный мост у КПП "Станица Луганская"
Поврежденный мост у КПП Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Поврежденный мост у КПП "Станица Луганская". Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские националисты прибыли в район Станицы Луганской и могут сорвать открытие моста на КПП "Станица Луганская" в Донбассе, заявил журналистам на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на подконтрольную Киеву Луганскую военно-гражданскую администрацию сообщили об открытии моста на КПП "Станица Луганская" в среду.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
Вчера, 08:56
В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков у линии соприкосновения
"По имеющейся у нас информации, сегодня ночью на окраину населенного пункта Валуйского прибыло до двух единиц автомобильной техники типа "Пикап" и около восьми боевиков ДУК (добровольческий украинский корпус - ред.) "Правый Сектор"*. Цель прибытия группы националистов – срыв мероприятий по открытию моста",- сообщил Филипоненко.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Позже ЛНР обвинила Киев в затягивании процесса начала ремонта моста.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
* экстремистская организация, запрещенная в России
Военнослужащие ВСУ в Донбассе
19 ноября, 18:30
В ДНР и ЛНР сообщили об активизации снайперов у линии разграничения
200076
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСтаница ЛуганскаяЛуганская Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин оценил заявления Зеленского об изменении закона о статусе Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский надеется в Париже договориться о прекращении огня в Донбассе
Американские инструкторы
ЛНР сообщила о прибытии в Донбасс американских военных инструкторов
Донбасс
В ЛНР прокомментировали планы Киева по переселению жителей Донбасса
Поврежденный мост у КПП Станица Луганская
Киев не предупреждал об открытии моста у станицы Луганской, заявили в ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии восстановленного пешеходного моста в районе КПП Станица Луганская. 20 ноября 2019
Зеленский прибыл на КПП у Станицы Луганской в Донбассе
Владимир Лопухов
Умер старейший солист Мариинского театра
Украинские корабли, задержанные за нарушение государственной границы России
Киев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей
Украинский эксперт отправил в нокаут американца в эфире России 1
Украинский эксперт "отправил в нокаут" американца в эфире "России 1"
Задержание мужчины, напавшего на врача Фрица фон Вайцзеккер, в больнице в Берлине
Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике
Боец народной милиции ДНР в Донецкой области
В ДНР заявили о готовности к любым действиям силовиков
Бойцы разведывательно-штурмового батальона, Донбасс
В ДНР назвали идею Киева об операции по поддержанию мира недопустимой
Министр энергетики России Александр Новак
Новак допустил начало поставок газа по "Северному потоку — 2" в 2019 году
Украинские военные
Силовики десять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Восстановленный пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская. 20 ноября 2019
Мост в Станице Луганской открыли раньше запланированной даты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
02:05Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы, заявил глава ФНС
01:59ФНС сообщила о скорой отмене отчетности для предприятий на "упрощенке"
01:58Депутата Верховной рады лишат полномочий, если он причастен к изнасилованию
Лента новостейМолния