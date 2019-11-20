ЛНР заявила о прибытии украинских националистов в район Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские националисты прибыли в район Украинские националисты прибыли в район Станицы Луганской и могут сорвать открытие моста на КПП "Станица Луганская" в Донбассе, заявил журналистам на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на подконтрольную Киеву Луганскую военно-гражданскую администрацию сообщили об открытии моста на КПП "Станица Луганская" в среду.

"По имеющейся у нас информации, сегодня ночью на окраину населенного пункта Валуйского прибыло до двух единиц автомобильной техники типа "Пикап" и около восьми боевиков ДУК (добровольческий украинский корпус - ред.) "Правый Сектор"*. Цель прибытия группы националистов – срыв мероприятий по открытию моста",- сообщил Филипоненко.

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Позже ЛНР обвинила Киев в затягивании процесса начала ремонта моста.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.