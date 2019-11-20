Путин рассчитывает на продолжение позитивных изменений в "Газпроме"

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Изменения в компании "Газпром", которые произошли в 2019 году, связаны с общемировыми вызовами и подобная политика будет продолжена, считает президент РФ Владимир Путин.
"Связано это с вызовами, которые стоят перед мировой энергетикой. Компания "Газпром" это прекрасно осознает", - заявил президент на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!", отвечая на вопрос о произошедших изменениях в "Газпроме", касающихся позитивных изменений в кадрах, планируемых изменений в дивидендной политике.
"Все эти изменения - это инициатива руководителя компании, господина Миллера, в том числе и его настойчивая позиция по увеличению дивидендной части. Исхожу из того, что политика подобного рода будет продолжена", - добавил Путин.