Путин рассчитывает на продолжение позитивных изменений в "Газпроме"

"Связано это с вызовами, которые стоят перед мировой энергетикой. Компания "Газпром" это прекрасно осознает", - заявил президент на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!", отвечая на вопрос о произошедших изменениях в "Газпроме", касающихся позитивных изменений в кадрах, планируемых изменений в дивидендной политике.