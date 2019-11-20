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РИА Новости

Путин заявил, что темпы роста мирового ВВП будут наращиваться

14:41 20.11.2019 (обновлено: 15:22 20.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Темпы роста мирового ВВП будут наращиваться, мировая экономика вряд ли войдет в рецессию, несмотря на торговые войны, считает президент России Владимир Путин.
"В следующем году предполагается, это прогнозы всех мировых экономических институтов, что в следующем году темпы (роста – ред.) мирового ВВП будут выше, чем в этом году, но не достигнут позапрошлого года. Но темпы все равно сохранятся. Темпы мирового ВВП, на мой взгляд, будут наращиваться, несмотря на все проблемы, связанные с торговыми войнам, ограничениями по политическим соображениям и так далее", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании форума "Россия зовет!".
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По его словам, мнение о том, что спрос на углеводороды в связи с сокращением темпов роста мирового ВВП будет снижаться, не выдерживает критики. "Да, конечно, если такие локомотивы, как китайская, индийская экономики, будут сокращать темпы своего роста, то, наверное, будет снижаться и объём необходимого на рынке энергетического сырья. Да, теоретически да, но темпы-то все равно есть, рост все равно продолжается и достаточно большой", - добавил Путин.
"Мировой ВВП все равно растет и расти будет. Это к бабке не ходи, это совершенно очевидный факт. В рецессию вряд ли уйдёт мировая экономика в ближайшее время, даже несмотря на торговые войны между Китаем и США", - добавил Путин.
Он также предположил, что в настоящее время в США, даже с учетом внутриполитического календаря, никто не заинтересован в обострении торгово-экономических отношений с Китаем.
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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019МоскваКитайСШАВладимир ПутинЭкономика
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