МВД и Минздрав корректируют ФЗ "О безопасности дорожного движения"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. МВД России и Министерство здравоохранения страны разработали поправки в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения", которые исключают возможность управления транспортным средством водителем с медицинскими противопоказаниями.

Как сообщили РИА Новости в ГУОБДД МВД России, вносимые изменения позволят оптимизировать межведомственное информационное взаимодействие Минздрава и МВД и формировать заключения для водителей о возможности управлять транспортным средством в виде электронного документа.

"Согласно законопроекту бумажный аналог заключения может быть выдан владельцу по его желанию, однако при получении или замене водительского удостоверения необходимость предоставления медицинского документа в бумажном виде не потребуется. Всю необходимую информацию о прохождении обязательного медицинского освидетельствования Госавтоинспекция теперь сможет запросить через систему межведомственного электронного взаимодействия", — пояснил начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России полковник полиции Роман Мишуров.

По его словам, законопроект также предусматривает возможность получения МВД России информации о водителях, у которых были выявлены медицинские противопоказания для управления транспортными средствами до истечения срока действия водительского удостоверения.

При выявлении у водителя заболеваний (состояний), являющихся медицинскими противопоказаниями к управлению транспортными средствами, информация об этом будет поступать в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, а водитель будет направляться на прохождение в течение одного месяца внеочередного обязательного медицинского освидетельствования.

В случае подтверждения наличия таких заболеваний либо неявки на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование соответствующая информация будет предоставляться МВД России для последующего аннулирования водительского удостоверения.