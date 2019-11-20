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РИА Новости

МВД и Минздрав корректируют ФЗ "О безопасности дорожного движения"

14:40 20.11.2019 (обновлено: 17:02 20.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПредупреждение о соблюдении скоростного режима
Предупреждение о соблюдении скоростного режима
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. МВД России и Министерство здравоохранения страны разработали поправки в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения", которые исключают возможность управления транспортным средством водителем с медицинскими противопоказаниями.
Как сообщили РИА Новости в ГУОБДД МВД России, вносимые изменения позволят оптимизировать межведомственное информационное взаимодействие Минздрава и МВД и формировать заключения для водителей о возможности управлять транспортным средством в виде электронного документа.
"Согласно законопроекту бумажный аналог заключения может быть выдан владельцу по его желанию, однако при получении или замене водительского удостоверения необходимость предоставления медицинского документа в бумажном виде не потребуется. Всю необходимую информацию о прохождении обязательного медицинского освидетельствования Госавтоинспекция теперь сможет запросить через систему межведомственного электронного взаимодействия", — пояснил начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России полковник полиции Роман Мишуров.
По его словам, законопроект также предусматривает возможность получения МВД России информации о водителях, у которых были выявлены медицинские противопоказания для управления транспортными средствами до истечения срока действия водительского удостоверения.
Оформление водительского удостоверения в отделении ГИБДД в Москве
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При выявлении у водителя заболеваний (состояний), являющихся медицинскими противопоказаниями к управлению транспортными средствами, информация об этом будет поступать в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, а водитель будет направляться на прохождение в течение одного месяца внеочередного обязательного медицинского освидетельствования.
В случае подтверждения наличия таких заболеваний либо неявки на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование соответствующая информация будет предоставляться МВД России для последующего аннулирования водительского удостоверения.
В настоящее время законопроект размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов для оценки регулирующего воздействия.
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Безопасная дорогаГосавтоинспекцияМВД РФРоссия
Популярные комментарии
Где конкретны перечень заболеваний, при которых исключена возможность водить авто? Он должен быть четко сформулирован и не должен подлежать широкому толкованию. Сделать такой перечень невозможно. Это путь к еще одной коррупционной составляющей в госуправлении. Что делать алергкикам, у которых, например, весной слезятся глаза? людям с артритом, который обостряется на погоду, с другими болезнями суставов конечностей? Гипертоникам, гипотоникам? Или по задумке сейчас никто не сможет водить, а право отбирать права на вобждение будет у МВД....., могу представить ЧТО ЗДЕСЬ НАЧНЕТСЯ!!! Сказать злоупотребления - это ничего не сказать.
20 ноября, 15:51
НЛНаталья Лобова
4500116
А Вам понравится, если без Вас Вас лишат прав, потому что у Вас была выявлена проблема, может быть временная, но медицинские данные опять же без Вашего ведома утекли в ГАИ. И Вас лишили прав. Но Вы узнаете об этом последним. Это как с судом о взыскании задолженности. Кинулись рассматривать без ответчиков, одни выигрыши пошли у истцов. А потом когото важного прихватили и взыскали, и почему-то сразу отменили рассмотрение дел без ответчиков, требуют теперь уведомлять. Так и здесь будет. Нет правды в этом законе, ее просто нет. Мало раскидывание и продажи информаций о финансах граждан, теперь медицина вход пошла. А если о шизиках говорить, так им и права не нужны. Сел и поехал. Вон чума-мамаша ребенка шестилетнего за руль сажает, а тот и гонит аж по 130 в час. А все эти справки как раз для людей вполне себе нормальных. Или Вы полагает трясущийся алкаш за справкой придет под руку с наркотой невменяемой и будет платить по 6000 за нее?
20 ноября, 16:35
НЛНаталья Лобова
4200105
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