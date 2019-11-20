Россия не планирует тратить средства ФНБ на развитие нефтегазовой отрасли

Он отметил, что потенциально речь может идти о финансировании разработки некоторых вынужденных вещей. "Например, нас ограничивают в приобретении современного нефтегазового оборудования. Значит мы должны просто подумать о том, как мы должны это сделать у нас в стране", - пояснил Путин.