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РИА Новости

Россия не планирует тратить средства ФНБ на развитие нефтегазовой отрасли

14:40 20.11.2019 (обновлено: 15:04 20.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия не планирует тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на развитие нефтегазовой отрасли, средства пойдут на развитие инфраструктуры, высокотехнологичных отраслей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не собираемся тратить ФНБ на развитие нефтегазовой отрасли. Мы собираемся тратить его на развитие инфраструктуры, мы готовы это делать для развития высокотехнологичных отраслей", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
Он отметил, что потенциально речь может идти о финансировании разработки некоторых вынужденных вещей. "Например, нас ограничивают в приобретении современного нефтегазового оборудования. Значит мы должны просто подумать о том, как мы должны это сделать у нас в стране", - пояснил Путин.
"Хотя и здесь никаких решений нет", - добавил он.
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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019Фонд национального благосостояния РоссииВладимир ПутинРоссияЭкономика
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