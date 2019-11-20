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РИА Новости

Путин оценил заявления Зеленского об изменении закона о статусе Донбасса

14:37 20.11.2019 (обновлено: 15:13 20.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает непонятными заявления украинского коллеги Владимира Зеленского об изменении закона о статусе Донбасса: по его мнению, возможные новые законы, не согласованные с ДНР и ЛНР, заведут ситуацию в регионе в тупик.
"Сейчас все чаще и чаще звучат тезисы о том, что минские соглашения должны быть пересмотрены, что принятый Радой, парламентом страны, закон об "Особом статусе Донбасса" должен быть заменен каким-то другим, на что президент Зеленский сказал - наверное, можно это сделать, но я правда не знаю, каким. Вот как мы должны оценивать такие заявления? Для меня не понятно, я думаю, и для вас не понятно, если это не понятно для самого президента Зеленского, может быть новый закон, а каким он должен быть, он пока не знает", - сказал Путин, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
Он подчеркнул, что предыдущий закон о статусе Донбасса был согласован с ДНР и ЛНР. "Никакие другие законы, не согласованные с ЛНР, ДНР, работать не будут, они заведут ситуацию только в тупик", - добавил российский президент.
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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВТБ КапиталВладимир ЗеленскийВТБМоскваДонбассВладимир ПутинВ мире
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