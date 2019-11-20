Путин оценил заявления Зеленского об изменении закона о статусе Донбасса

"Сейчас все чаще и чаще звучат тезисы о том, что минские соглашения должны быть пересмотрены, что принятый Радой, парламентом страны, закон об "Особом статусе Донбасса" должен быть заменен каким-то другим, на что президент Зеленский сказал - наверное, можно это сделать, но я правда не знаю, каким. Вот как мы должны оценивать такие заявления? Для меня не понятно, я думаю, и для вас не понятно, если это не понятно для самого президента Зеленского, может быть новый закон, а каким он должен быть, он пока не знает", - сказал Путин, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".