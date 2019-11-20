Путин оценил заявления Зеленского об изменении закона о статусе Донбасса

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает непонятными заявления украинского коллеги Владимира Зеленского об изменении закона о статусе Донбасса: по его мнению, возможные новые законы, не согласованные с ДНР и ЛНР, заведут ситуацию в регионе в тупик.
"Сейчас все чаще и чаще звучат тезисы о том, что минские соглашения должны быть пересмотрены, что принятый Радой, парламентом страны, закон об "Особом статусе Донбасса" должен быть заменен каким-то другим, на что президент Зеленский сказал - наверное, можно это сделать, но я правда не знаю, каким. Вот как мы должны оценивать такие заявления? Для меня не понятно, я думаю, и для вас не понятно, если это не понятно для самого президента Зеленского, может быть новый закон, а каким он должен быть, он пока не знает", - сказал Путин, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
Он подчеркнул, что предыдущий закон о статусе Донбасса был согласован с ДНР и ЛНР. "Никакие другие законы, не согласованные с ЛНР, ДНР, работать не будут, они заведут ситуацию только в тупик", - добавил российский президент.