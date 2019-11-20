Благодаря цифровизации уходить от налогов будет сложнее, пообещал Силуанов

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Благодаря цифровизации российские налогоплательщики в скором времени поймут, что утаивать данные и "воевать" с Федеральной налоговой службой будет бесполезно, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
"Мы начинаем видеть и анализировать наших налогоплательщиков в онлайн-режиме, уход от налогов становится сложнее", - сказал Силуанов в ходе заседания координационного совета руководителей налоговых служб СНГ.
Он подчеркнул, что в ближайшее время налогоплательщики поймут, что утаивать данные и "воевать" с налоговой службой бесполезно. "Мы все это будем скоро видеть. Вся работа налогоплательщиков будет находиться под неустанным контролем налоговой службы", - сказал он.
Силуанов также напомнил о важности инвестиций в цифровизацию ФНС.
"Мы не жалеем денег, чтобы вкладывать в налоговую службу, как службу, которая должна соответствовать самым последним требованиям в области цифровизации и автоматизации. Мы не увеличиваем налоги, не увеличиваем налоговое бремя, но доходы (налоговые поступления - ред.) постоянно растут и растут гораздо выше инфляции за счет улучшения налогового администрирования", - сказал он.