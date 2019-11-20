Путин рассказал о добыче сланцевой нефти в США

Он также добавил, что в США растет ВВП, и потребление ресурсов будет расти.

"На взгляд наших специалистов, в целом американская добыча вышла, как говорят нефтяники, на полку сейчас. Мы не прогнозируем серьёзного роста", - указал Путин.