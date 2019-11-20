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РИА Новости

Путин рассказал о добыче сланцевой нефти в США

14:34 20.11.2019 (обновлено: 16:11 20.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Добыча сланцевой нефти в США "вышла на полку", в РФ не прогнозируют ее роста, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается добычи в США, то, да, они становятся импортерами. Мы это прекрасно видим, понимаем. Они занимают определенные ниши, но не наши", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании форума "Россия зовет!".
Он также добавил, что в США растет ВВП, и потребление ресурсов будет расти.
"На взгляд наших специалистов, в целом американская добыча вышла, как говорят нефтяники, на полку сейчас. Мы не прогнозируем серьёзного роста", - указал Путин.
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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019Владимир ПутинРоссияСШАВ мире
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