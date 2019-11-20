АТОР: наводнение в Венеции не снизит туристическую привлекательность города

"Конечно, было кратковременное снижение спроса на туры в Венецию в тот период, когда стояла "высокая вода", но сказать, что наводнение серьезно повлияет на туристический имидж Венеции и на спрос, невозможно. Венеция – это один из немногих городов мира, наравне с Барселоной, туристический интерес к которым только растет. Я не могу назвать ни одной причины, из-за которой туристы со всего мира откажутся на длительное время от поездок туда", — считает Ломидзе.