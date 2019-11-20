Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-11-20T16:59+0300
https://ria.ru/20191120/1561161381.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156106/07/1561060751_0:308:2995:1992_1036x0_80_0_0_ee83152b3226e73427e39fe57186fc7b.jpg
РИА Новости

АТОР: наводнение в Венеции не снизит туристическую привлекательность города

16:59 20.11.2019
874
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкПрохожий на одной из улиц в Венеции во время наводнения
Прохожий на одной из улиц в Венеции во время наводнения
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сильнейшее наводнение в Венеции не может подорвать туристическую привлекательность города и вызвать долгосрочный отток туристов, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
На прошлой неделе Венеция, переживающая традиционный период "высокой воды", столкнулась со вторым по силе наводнением, зафиксированным за всю историю наблюдений. Уровень воды поднялся до 187 сантиметров, затопив 80% территории города. Ущерб, по первым оценкам, может достичь миллиарда евро.
Собеседник агентства рассказала, что из-за большого наводнения гиды меняли экскурсионные программы, а туроператоры в единичных случаях переносили даты вылета для российских туристов.
"Конечно, было кратковременное снижение спроса на туры в Венецию в тот период, когда стояла "высокая вода", но сказать, что наводнение серьезно повлияет на туристический имидж Венеции и на спрос, невозможно. Венеция – это один из немногих городов мира, наравне с Барселоной, туристический интерес к которым только растет. Я не могу назвать ни одной причины, из-за которой туристы со всего мира откажутся на длительное время от поездок туда", — считает Ломидзе.
Туристы на площади Сан-Марко в Венеции во время наводнения
18 ноября, 15:29Туризм
АТА: российские туристы не отказывались от туров в Венецию из-за наводнения
100203
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмИталияВенеция
Рекомендуем
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Очередь в наркологический диспансер в Воронеже
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Скриншот видео, где врач-рентгенолог в невменяемом состоянии в Семилукской районной больнице
В Воронежской области пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген
В Серпуховском районе ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
Пленарное заседание Госдумы РФ по бюджету и налогам
Стало понятно, на что Россия будет жить в ближайшие годы: многие удивятся
Таллин, столица Эстонии
В Таллине потребовали вернуть "отнятые" Россией эстонские территории
Стоп-кадр видео конфликта водителя и пешехода в Мытищах
Адвокат водителя, зарезавшего пешехода в Мытищах, раскрыл детали конфликта
Пешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе
В Кремле ответили на территориальные претензии Эстонии
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Украинский эксперт отправил в нокаут американца в эфире России 1
Украинский эксперт "отправил в нокаут" американца в эфире "России 1"
Под Ростовом задержали подозреваемого в шпионаже
ФСБ задержала военного по подозрению в шпионаже в пользу Киева
Обвиняемый в убийстве провизора снимает деньги с ее банковской карточки
"Дело женщины в багажнике": как соцсети помогли раскрыть жестокое убийство
Сотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
"У вас есть право попросить": Польша хочет сделать Украину своей колонией
Отель в Анталье
Отельеры предупредили о "незначительном" росте цен на отдых в Турции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
02:05Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы, заявил глава ФНС
01:59ФНС сообщила о скорой отмене отчетности для предприятий на "упрощенке"
01:58Депутата Верховной рады лишат полномочий, если он причастен к изнасилованию
01:56Президент Эстонии назвала Россию "самым трудным партнером"
Лента новостейМолния