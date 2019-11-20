АТОР: наводнение в Венеции не снизит туристическую привлекательность города

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сильнейшее наводнение в Венеции не может подорвать туристическую привлекательность города и вызвать долгосрочный отток туристов, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
На прошлой неделе Венеция, переживающая традиционный период "высокой воды", столкнулась со вторым по силе наводнением, зафиксированным за всю историю наблюдений. Уровень воды поднялся до 187 сантиметров, затопив 80% территории города. Ущерб, по первым оценкам, может достичь миллиарда евро.
Собеседник агентства рассказала, что из-за большого наводнения гиды меняли экскурсионные программы, а туроператоры в единичных случаях переносили даты вылета для российских туристов.
"Конечно, было кратковременное снижение спроса на туры в Венецию в тот период, когда стояла "высокая вода", но сказать, что наводнение серьезно повлияет на туристический имидж Венеции и на спрос, невозможно. Венеция – это один из немногих городов мира, наравне с Барселоной, туристический интерес к которым только растет. Я не могу назвать ни одной причины, из-за которой туристы со всего мира откажутся на длительное время от поездок туда", — считает Ломидзе.