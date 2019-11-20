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Религия и мировоззрение
2019-11-20T14:33+0300
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РИА Новости

Патриарх Кирилл рассказал об этническом национализме в мировом православии

14:31 20.11.2019 (обновлено: 14:33 20.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники факельного шествия националистов, приуроченного к четвёртой годовщине событий 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2018
Участники факельного шествия националистов, приуроченного к четвёртой годовщине событий 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство и мирян Русской православной церкви "крепить внутреннее единство" и отверг обвинения со стороны некоторых представителей греческого мира в ереси этнофилетизма - предпочтении национальных (этнических) интересов общецерковным.
Предстоятель Русской православной церкви в среду, в день своего 73-летия, совершил Божественную литургию в храме Христа Спасителя. Вместе с патриархом служили представители епископата и московского духовенства.
Свою проповедь патриарх посвятил сложившейся ситуации в мировом православии, особо отметив, что попытка привнести в среду поместных Церквей расколы и разделения есть "не инициатива церковных лидеров", а "инициатива внешних по отношению к Церкви сил", одна из целей которых в том, чтобы "поссорить русский православный мир с греческим православным миром".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом
6 ноября, 14:33
Ситуация в церковном мире не повлияет на отношения с Грецией, заявил Лавров
"В связи с этим ставится один очень важный вопрос – о нашей с вами жизни. В ответ на эти разделения, на эти попытки разорвать связи между поместными православными Церквами мы должны крепить наше внутреннее единство. И покуда это единство будет безупречным, мы будем обладать силой, способной сопротивляться всяким попыткам извне разделить вселенское православие, наш голос и наш пример будет убедителен", - сказал патриарх.
Он напомнил, что Русская православная церковь не является "Церковью одной страны - Российской Федерации", а простирает свою юрисдикцию на многие государства, являясь многонациональной Церковью. "И когда наши Константинопольские собратья обвиняют нас в этнофилетизме, который был в XIX веке ими же объявлен ересью, то они просто не понимают, о чем они говорят. Этонфилетизм - это поставление этнических ценностей и этнических целей превыше церковных. Я всегда отвечаю: у нас десятки этносов, какой такой этнос мы можем поставить превыше церковных интересов? Одна только попытка привела бы к нестроениям и разделениям внутри нашей Церкви", - заявил патриарх.
По его словам, если кто-то говорит об этнофилетизме, то нужно говорить "о тех Церквах, в которых открыто заявляется о том, что сегодня поддержка Русской православной церкви есть предательство общеэллинским интересам".
"Вот так говорят эллинские политики, а также и некоторые представители епископата. Так что, этнофилетизм существует или нет? Да, в тех местах, где кто-то смеет говорить, что этнические интересы превыше интересов единой, святой, соборной и апостольской Церкви. Поэтому наше с вами служение внутри многонациональной Русской церкви должно и может быть помощью для всех тех, кто находится в заблуждении, для тех, кто еще действительно этнический фактор поставляет выше фактора церковного, для кого политика становится, исходя из этого неправильного соотношения, приоритетной по отношению к церковной проповеди", - сказал глава РПЦ.
Пройдя через многие испытания в XX веке, добавил патриарх, верующие Русской церкви многому научились, и в первую очередь тому, что нужно сохранять единство своей Церкви и не допускать расколов, разделений и ересей. "Мы должны быть все объединены силой молитвы, силой духа", - заключил предстоятель.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ признали первоиерархи Элладской и Александрийской церквей.
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Религия и мировоззрениерасизмЭлладская православная церковьКонстантинопольская православная церковьФеодор II (Патриарх Александрийский и всей Африки)ГрецияТурцияНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМоскваУкраинарелигияОбщество
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