Патриарх Кирилл рассказал об этническом национализме в мировом православии

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство и мирян Русской православной церкви "крепить внутреннее единство" и отверг обвинения со стороны некоторых представителей греческого мира в ереси этнофилетизма - предпочтении национальных (этнических) интересов общецерковным.

Предстоятель Русской православной церкви в среду, в день своего 73-летия, совершил Божественную литургию в храме Христа Спасителя. Вместе с патриархом служили представители епископата и московского духовенства.

Свою проповедь патриарх посвятил сложившейся ситуации в мировом православии, особо отметив, что попытка привнести в среду поместных Церквей расколы и разделения есть "не инициатива церковных лидеров", а "инициатива внешних по отношению к Церкви сил", одна из целей которых в том, чтобы "поссорить русский православный мир с греческим православным миром".

"В связи с этим ставится один очень важный вопрос – о нашей с вами жизни. В ответ на эти разделения, на эти попытки разорвать связи между поместными православными Церквами мы должны крепить наше внутреннее единство. И покуда это единство будет безупречным, мы будем обладать силой, способной сопротивляться всяким попыткам извне разделить вселенское православие, наш голос и наш пример будет убедителен", - сказал патриарх.

Он напомнил, что Русская православная церковь не является "Церковью одной страны - Российской Федерации", а простирает свою юрисдикцию на многие государства, являясь многонациональной Церковью. "И когда наши Константинопольские собратья обвиняют нас в этнофилетизме, который был в XIX веке ими же объявлен ересью, то они просто не понимают, о чем они говорят. Этонфилетизм - это поставление этнических ценностей и этнических целей превыше церковных. Я всегда отвечаю: у нас десятки этносов, какой такой этнос мы можем поставить превыше церковных интересов? Одна только попытка привела бы к нестроениям и разделениям внутри нашей Церкви", - заявил патриарх.

По его словам, если кто-то говорит об этнофилетизме, то нужно говорить "о тех Церквах, в которых открыто заявляется о том, что сегодня поддержка Русской православной церкви есть предательство общеэллинским интересам".

"Вот так говорят эллинские политики, а также и некоторые представители епископата. Так что, этнофилетизм существует или нет? Да, в тех местах, где кто-то смеет говорить, что этнические интересы превыше интересов единой, святой, соборной и апостольской Церкви. Поэтому наше с вами служение внутри многонациональной Русской церкви должно и может быть помощью для всех тех, кто находится в заблуждении, для тех, кто еще действительно этнический фактор поставляет выше фактора церковного, для кого политика становится, исходя из этого неправильного соотношения, приоритетной по отношению к церковной проповеди", - сказал глава РПЦ.

Пройдя через многие испытания в XX веке, добавил патриарх, верующие Русской церкви многому научились, и в первую очередь тому, что нужно сохранять единство своей Церкви и не допускать расколов, разделений и ересей. "Мы должны быть все объединены силой молитвы, силой духа", - заключил предстоятель.