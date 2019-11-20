Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

Во время дискуссии Кудрин отметил, что в текущем году непотраченные расходы федерального бюджета могут достигнуть триллиона рублей, что, по его мнению, свидетельствует о слабом качестве госуправления.

"Макроэкономически, мне кажется, Алексей Леонидович немножко так передернул. Порядка 700 миллиардов рублей федеральных средств, не истраченных в 2018 году, были потрачены в начале 2019 года", — цитирует Орешкина РБК

Глава Минэкономразвития призвал Кудрина "никого не пугать этим триллионом", отметив, что это является вопросом изменения техники бюджетного учета.

"Можно еще раз бюджетные процедуры поменять, и этого триллиона просто видно не будет. Переход с авансовых платежей на оплату по факту приводит к тому, что график расходования сдвигается вправо на несколько месяцев", — объяснил он.

Первый вице-премьер, руководитель Министерства финансов Антон Силуанов , в свою очередь, объяснил неисполнение бюджетных расходов ужесточением правил для повышения эффективности трат.

"Мы более жестко стали относиться к тратам из бюджета. Если раньше были разрешены авансы: выпулил деньги в капитал и забыл про них, то сейчас Казначейство каждый рубль отслеживает, и просто так получить бюджетный рубль невозможно", — заявил он.

Министр подчеркнул, что при расходовании средств нельзя забывать об эффективности.