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РИА Новости

Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

14:30 20.11.2019 (обновлено: 15:01 20.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастники 11-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
Участники 11-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовёт!
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Во время дискуссии Кудрин отметил, что в текущем году непотраченные расходы федерального бюджета могут достигнуть триллиона рублей, что, по его мнению, свидетельствует о слабом качестве госуправления.
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"Макроэкономически, мне кажется, Алексей Леонидович немножко так передернул. Порядка 700 миллиардов рублей федеральных средств, не истраченных в 2018 году, были потрачены в начале 2019 года", — цитирует Орешкина РБК.
Глава Минэкономразвития призвал Кудрина "никого не пугать этим триллионом", отметив, что это является вопросом изменения техники бюджетного учета.
"Можно еще раз бюджетные процедуры поменять, и этого триллиона просто видно не будет. Переход с авансовых платежей на оплату по факту приводит к тому, что график расходования сдвигается вправо на несколько месяцев", — объяснил он.
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Первый вице-премьер, руководитель Министерства финансов Антон Силуанов, в свою очередь, объяснил неисполнение бюджетных расходов ужесточением правил для повышения эффективности трат.

"Мы более жестко стали относиться к тратам из бюджета. Если раньше были разрешены авансы: выпулил деньги в капитал и забыл про них, то сейчас Казначейство каждый рубль отслеживает, и просто так получить бюджетный рубль невозможно", — заявил он.

Министр подчеркнул, что при расходовании средств нельзя забывать об эффективности.
Выступая накануне в Госдуме Силуанов говорил, что подобная ситуация уже вряд ли повторится в следующем году, так как правительство приняло дорожную карту для распределения трансфертов в регионах, что позволит более эффективно использовать бюджетные и межбюджетные средства. По его словам, до конца текущего года должны быть подписаны все соглашения с российскими субъектами о предоставлении межбюджетных трансфертов, в связи с этим средства поступят в бюджеты уже в начале следующего года.
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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019Максим ОрешкинАнтон СилуановАлексей КудринВТБРоссияЭкономика
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