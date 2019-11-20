Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Во время дискуссии Кудрин отметил, что в текущем году непотраченные расходы федерального бюджета могут достигнуть триллиона рублей, что, по его мнению, свидетельствует о слабом качестве госуправления.
"Макроэкономически, мне кажется, Алексей Леонидович немножко так передернул. Порядка 700 миллиардов рублей федеральных средств, не истраченных в 2018 году, были потрачены в начале 2019 года", — цитирует Орешкина РБК.
Глава Минэкономразвития призвал Кудрина "никого не пугать этим триллионом", отметив, что это является вопросом изменения техники бюджетного учета.
"Можно еще раз бюджетные процедуры поменять, и этого триллиона просто видно не будет. Переход с авансовых платежей на оплату по факту приводит к тому, что график расходования сдвигается вправо на несколько месяцев", — объяснил он.
28 октября, 14:51Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Первый вице-премьер, руководитель Министерства финансов Антон Силуанов, в свою очередь, объяснил неисполнение бюджетных расходов ужесточением правил для повышения эффективности трат.
"Мы более жестко стали относиться к тратам из бюджета. Если раньше были разрешены авансы: выпулил деньги в капитал и забыл про них, то сейчас Казначейство каждый рубль отслеживает, и просто так получить бюджетный рубль невозможно", — заявил он.
Министр подчеркнул, что при расходовании средств нельзя забывать об эффективности.
Выступая накануне в Госдуме Силуанов говорил, что подобная ситуация уже вряд ли повторится в следующем году, так как правительство приняло дорожную карту для распределения трансфертов в регионах, что позволит более эффективно использовать бюджетные и межбюджетные средства. По его словам, до конца текущего года должны быть подписаны все соглашения с российскими субъектами о предоставлении межбюджетных трансфертов, в связи с этим средства поступят в бюджеты уже в начале следующего года.
9 апреля, 16:38Путин пошутил над не ответившим на вопрос Орешкиным