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РИА Новости

Путин рассказал об успехах России в импортозамещении

14:28 20.11.2019 (обновлено: 15:00 20.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин признался, что после первых санкций в отношении России он испытывал тревогу, однако страна достигла больших успехов в импортозамещении по разным отраслям.

"Я уже могу сказать откровенно и публично - после того, как первые шаги в этом санкционном списке были сделаны, определенная тревога у меня была", - сказал Путин на инвестфоруме "Россия зовет".

Он отметил, что санкции в отношении России вынудили ее заниматься импортозамещением в отраслях, которые касаются национальных интересов, связанных с безопасностью страны.
"Сделан очень серьезный, большой шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета. И в этом смысле все эти ограничения пошли на пользу нашей экономике", - добавил президент РФ.
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Обсудить 3
Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019Владимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
ПРосто закупщика сменили на посредника или выпускают аналог с худшими показателями качества, но по такой же или даже выше цене, опрадывая импортзамещением и разворовывая сотни миллиардов. В чем реальном мы импортзаместились кроме тренера россии по футболу?
20 ноября, 14:49
ИРИван Русский
1530000
Уважаемый, как так получается, что их технологий к нам из-за санкций не поступают. А наши деньги через офшорные схемы к ним уходят? То-то формулировка такая правильная -"импортзамещение", тока мне опять кажется, что нас где-то надули.
20 ноября, 15:19
Алексей К
1610000
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