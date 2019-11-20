Путин рассказал об успехах России в импортозамещении

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин признался, что после первых санкций в отношении России он испытывал тревогу, однако страна достигла больших успехов в импортозамещении по разным отраслям.
"Я уже могу сказать откровенно и публично - после того, как первые шаги в этом санкционном списке были сделаны, определенная тревога у меня была", - сказал Путин на инвестфоруме "Россия зовет".
Он отметил, что санкции в отношении России вынудили ее заниматься импортозамещением в отраслях, которые касаются национальных интересов, связанных с безопасностью страны.
"Сделан очень серьезный, большой шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета. И в этом смысле все эти ограничения пошли на пользу нашей экономике", - добавил президент РФ.