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РИА Новости

В ГД изучат идею об уголовной ответственности для незаконных коллекторов

14:24 20.11.2019 (обновлено: 18:39 20.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией изучить вопрос ужесточения ответственности за незаконную коллекторскую деятельность вплоть до уголовной.
В среду на пленарном заседании депутаты подняли вопрос о проблеме незаконной коллекторской деятельности. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ответ заявила, что такую деятельность нужно более жестко регулировать и установить жесткие формы контроля и ответственности за коллекторскую деятельность.
"Уважаемые коллеги, думаю, вы поддержите предложение Эльвиры Сахипзадовны. Мы с вами давайте поручим комитету по безопасности и противодействию коррупции этот вопрос взять на контроль. Эльвира Сахипзадовна, вы правы, что за незаконную коллекторскую деятельность необходимо привлекать к уголовной ответственности", - сказал Володин.
Обращаясь к главе комитета Василию Пискареву, Володин попросил изучить этот вопрос и вынести его на обсуждение.
"У нас граждане подвергаются просто террору со стороны незаконных коллекторов, и было бы правильно, чтобы мы дали этому оценку, в том числе и через законодательное регулирование", - сказал председатель Госдумы.
Президент России Владимир Путин
13 ноября, 00:24
Путин подписал закон об уведомлении должников о передаче их дел коллекторам
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Василий ПискаревЭльвира НабиуллинаГосдума РФЦентральный Банк РФВячеслав ВолодинРоссияОбщество
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