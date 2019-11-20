В ГД изучат идею об уголовной ответственности для незаконных коллекторов

"Уважаемые коллеги, думаю, вы поддержите предложение Эльвиры Сахипзадовны. Мы с вами давайте поручим комитету по безопасности и противодействию коррупции этот вопрос взять на контроль. Эльвира Сахипзадовна, вы правы, что за незаконную коллекторскую деятельность необходимо привлекать к уголовной ответственности", - сказал Володин.

Обращаясь к главе комитета Василию Пискареву, Володин попросил изучить этот вопрос и вынести его на обсуждение.

"У нас граждане подвергаются просто террору со стороны незаконных коллекторов, и было бы правильно, чтобы мы дали этому оценку, в том числе и через законодательное регулирование", - сказал председатель Госдумы.