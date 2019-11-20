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РИА Новости

Путин рассказал о рисках для роста экономики от быстрого снижения инфляции

14:22 20.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Инфляция в РФ снижается быстрее, чем ожидалось, и в начале 2020 года может опуститься даже ниже 3%, что создает определенные риски для роста экономики, власти будут держать этот вопрос на постоянном контроле, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Особое внимание хочу обратить на динамику инфляции. Текущий рост потребительских цен - 3,6%, в начале будущего года мы вполне можем увидеть цифру в 3% и, может быть, даже ниже", - сказал Путин, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
"Вместе с тем, снижение инфляции происходит быстрее, чем мы ожидали. И здесь есть определенные риски для оживления экономики, для динамики совокупного спроса. Нужно, и мы будем держать этот вопрос на постоянном контроле, в постоянном контакте по этому вопросу мы будем находиться с правительством, с Центральным банком, уважая предусмотренные законом права и предусмотренную законом независимость", - продолжил президент.
В целом ценовая стабилизация - большое достижение для России, отметил он. "Результат последовательной, системной работы Центрального банка. И она открывает новые возможности для наращивания темпов и качества, что самое главное, экономического роста", - сказал Путин.
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