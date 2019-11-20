Путин рассказал о рисках для роста экономики от быстрого снижения инфляции

"Вместе с тем, снижение инфляции происходит быстрее, чем мы ожидали. И здесь есть определенные риски для оживления экономики, для динамики совокупного спроса. Нужно, и мы будем держать этот вопрос на постоянном контроле, в постоянном контакте по этому вопросу мы будем находиться с правительством, с Центральным банком, уважая предусмотренные законом права и предусмотренную законом независимость", - продолжил президент.