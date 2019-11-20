ЦБ поддержал введение уголовной ответственности для нелегальных коллекторов

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Банк России поддерживает повышение ответственности нелегальных коллекторов вплоть до введения уголовной ответственности, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в среду в Госдуме.
"Мы поддерживаем введение уголовной ответственности за незаконную коллекторскую деятельность, ее надо вводить, потому что часто незаконные коллекторы действуют на этом рынке. И повышение их ответственности, безусловно, поддерживаем", - сказала она.
По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), возвратом заемных средств в России занимаются около 280 профессиональных коллекторских организаций, которые включены в госреестр. Аналогичной деятельностью занимаются и порядка 2 тысяч микрофинансовых организаций, более 450 кредитных организаций, свыше 20 тысяч организаций ЖКХ, а также операторы связи, различные кооперативы и ломбарды.