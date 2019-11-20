Путин: ЦБ в полном объеме использует право на самостоятельную политику

"Конечно, ДКП должна соответствовать, и это самое главное, реалиям макроэкономической ситуации. Конечно, задним числом мы все умные, некоторые эксперты говорят, что к этим 6,5% ключевой ставки можно было прийти раньше. Не вчера-позавчера, а значительно раньше, хотя бы в первом квартале текущего года", - сказал Путин.

"Наверное, это можно было бы и сделать, и наверное, это бы сказалось на темпах роста. Но Банк России проводит самостоятельную политику, он имеет на это право и пользуется этим правом в полном объеме", - заявил президент.

При этом он отметил, что не может не согласиться с ЦБ относительно того, что у России много непрогнозируемых рисков. "ЦБ действовал консервативно. Может быть, в чем-то избыточно консервативно, а может быть и нет. Потому что мы не знаем", - добавил Путин.