Путин назвал цели финансирования нацпроектов

В ходе форума "Россия зовет" Путин отметил, что очень большой объем средств выделяется из федеральных источников, но осваивать средства должны непосредственно на территориях РФ. "И правительству нужно было бы уделить внимание взаимодействию. Сейчас такое взаимодействие налаживается", - сказал президент.

При этом он отметил, что цели просто освоить средства не стоит. "У нас нет цели истратить средства во что бы то ни стало. Нам результат нужен", - заявил Путин, отметив, что этот результат выражается в увеличении темпов роста экономики и производительности.