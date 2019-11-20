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РИА Новости

Путин назвал цели финансирования нацпроектов

14:13 20.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ В. Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у властей нет цели истратить на нацпроекты "средства во что бы то ни стало", нужен результат, который выражается в увеличении темпов роста экономики и производительности.
В ходе форума "Россия зовет" Путин отметил, что очень большой объем средств выделяется из федеральных источников, но осваивать средства должны непосредственно на территориях РФ. "И правительству нужно было бы уделить внимание взаимодействию. Сейчас такое взаимодействие налаживается", - сказал президент.
При этом он отметил, что цели просто освоить средства не стоит. "У нас нет цели истратить средства во что бы то ни стало. Нам результат нужен", - заявил Путин, отметив, что этот результат выражается в увеличении темпов роста экономики и производительности.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 13:57
Путин: исполнение бюджета идет лучше, чем освоение средств на нацпроекты
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
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