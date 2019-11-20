Крымские татары назвали претензии Украины о дискриминации в РФ надуманными

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал надуманными претензии Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал надуманными претензии Украины России относительно нарушения ряда международных конвенций, в том числе по расовой дискриминации.

Ранее Международный суд ООН постановил, что Россия должна до 8 декабря 2020 года предоставить контрмеморандум по иску Украины, заявившей о нарушении международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В свою очередь руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сообщил, что украинская сторона в своем иске заявляет о якобы имеющем место преследовании крымских татар в России по национальному признаку.

"Все претензии киевских властей и обвинения абсолютно надуманны. Сотни тысяч мусульман, крымских татар сегодня изучают язык, справляют свои религиозные и культурные праздники, молятся в мечетях, и никто их не преследует. Лишь те, кто нарушает закон, попадают в поле зрения правосудия", - сказал РИА Новости Умеров.

По его словам, международной общественности стоит обратит внимание на деятельность запрещенных в России организаций, которые свободно действуют на Украине.

"Меджлис* и Хизб ут-тахрир* с организацией блокады против Крыма и крымчан, подрывами электроопор и постоянными угрозами против населения полуострова - вот кто является главным угнетателем крымских татар и террористом", - сказал Умеров.