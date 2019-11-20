Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T14:13+0300
https://ria.ru/20191120/1561159956.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156115/91/1561159149_0:0:3622:2038_1036x0_80_0_0_decd6f89f4f85401cb8e41c4695f415c.jpg
РИА Новости

Путин отметил высокий интерес инвесторов к фондовым активам России

14:12 20.11.2019 (обновлено: 14:13 20.11.2019)
119
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент и управляющий директор фонда Шелкового пути Ван Яньчжи на форуме ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
Президент РФ Владимир Путин и президент и управляющий директор фонда Шелкового пути Ван Яньчжи на форуме ВТБ Капитал Россия зовёт!
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Фондовые активы РФ вызывают высокий интерес у инвесторов; важно, чтобы он трансформировался в инвестиции в реальные активы, заявил президент России Владимир Путин.
"Судя по динамике фондового рынка, российские активы, отечественные производители, компании и их возможности вызывают высокий интерес у наших коллег, у наших партнеров, у инвесторов", - заявил Путин, выступая на пленарном заседании форума "Россия зовет!"
Он напомнил, что в текущем году основной индекс Московской биржи обновил исторический максимум - капитализация российского рынка акций превысила 48 триллионов рублей.
"Важно, чтобы интерес к финансовым активам трансформировался в инвестиции в реальные активы, в открытие новых производств и рабочих мест, в основание перспективных рыночных ниш", - отметил Путин.
Он привел в качестве удачного примера запуск ипотечных облигаций "Дом.РФ".
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
7 ноября, 15:40
Кремль назвал укрепление инвестиционного климата приоритетным направлением
510014
Обсудить 0
Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019Московская биржаВладимир ПутинМоскваРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ В. Путин
Путин назвал цели финансирования нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин считает выполнимой задачу повышения доли инвестиций в ВВП до 25-27%
Президент РФ Владимир Путин
Путин: исполнение бюджета идет лучше, чем освоение средств на нацпроекты
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 15 ноября 2019
Путин рассказал о большом потенциале роста у "Газпрома"
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Россия будет стремиться к более "зеленому" балансу энергетики
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин рассказал об успехах России в импортозамещении
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин призвал кардинально увеличить производительность труда
Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин ответил на заявления об отсутствии демократических институтов в РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин прокомментировал приобретение "Роснефтью" пакета Башнефти
Путин: Российская угроза - выдумка тех, кто хочет нажиться на роли борца
Путин назвал российскую угрозу выдумкой
Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин: ЦБ в полном объеме использует право на самостоятельную политику
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин рассказал о работе над решением проблем в правоохранительной системе
Президент РФ Владимир Путин
В России сохраняется позитивная экономическая динамика, заявил Путин
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин рассказал о рисках для роста экономики от быстрого снижения инфляции
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Власти не намерены разбрасываться деньгами ФНБ, заявил Путин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04В QIWI сообщили о снижении среднего чека за турпутевки при покупке онлайн
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
02:05Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы, заявил глава ФНС
01:59ФНС сообщила о скорой отмене отчетности для предприятий на "упрощенке"
Лента новостейМолния