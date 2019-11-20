Путин отметил высокий интерес инвесторов к фондовым активам России

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Фондовые активы РФ вызывают высокий интерес у инвесторов; важно, чтобы он трансформировался в инвестиции в реальные активы, заявил президент России Владимир Путин.
"Судя по динамике фондового рынка, российские активы, отечественные производители, компании и их возможности вызывают высокий интерес у наших коллег, у наших партнеров, у инвесторов", - заявил Путин, выступая на пленарном заседании форума "Россия зовет!"
Он напомнил, что в текущем году основной индекс Московской биржи обновил исторический максимум - капитализация российского рынка акций превысила 48 триллионов рублей.
"Важно, чтобы интерес к финансовым активам трансформировался в инвестиции в реальные активы, в открытие новых производств и рабочих мест, в основание перспективных рыночных ниш", - отметил Путин.
Он привел в качестве удачного примера запуск ипотечных облигаций "Дом.РФ".