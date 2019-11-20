Набиуллина видит потенциал для дальнейшего снижения ипотечных ставок

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ставки по ипотеке в России имеют потенциал для дальнейшего снижения по мере того, как будет снижаться инфляция и ключевая ставка ЦБ, заявила глава регулятора Ставки по ипотеке в России имеют потенциал для дальнейшего снижения по мере того, как будет снижаться инфляция и ключевая ставка ЦБ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина

Глава ЦБ в начале ноября заявила, что ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией, в перспективе нескольких лет могут составить 7-8% при инфляции в 4%.

"Сейчас ставки опять идут вниз – средняя ставка по ипотеке 9,68%. На наш взгляд, она и дальше может снижаться по мере того, как снижается инфляция и наша ключевая ставка", - сказала она, выступая в Госдуме.

Глава ЦБ отметила, что регулятора радуют темпы роста выдачи ипотеки, которые в настоящее время достаточно высоки – под 20%.

"Очень важно, чтобы качество ипотеки было высоким, чтобы это тоже не приводило к чрезмерной загруженности людей, которые не в состоянии обслуживать ипотеку. Мы за этим внимательно следим", - добавила Набиуллина.