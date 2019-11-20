Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T14:10+0300
https://ria.ru/20191120/1561159852.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156062/87/1560628708_0:0:2747:1545_1036x0_80_0_0_0fb9a6d9e85fb2e59500732dc537a871.jpg
РИА Новости

Набиуллина видит потенциал для дальнейшего снижения ипотечных ставок

14:10 20.11.2019
388
© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ставки по ипотеке в России имеют потенциал для дальнейшего снижения по мере того, как будет снижаться инфляция и ключевая ставка ЦБ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Глава ЦБ в начале ноября заявила, что ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией, в перспективе нескольких лет могут составить 7-8% при инфляции в 4%.
"Сейчас ставки опять идут вниз – средняя ставка по ипотеке 9,68%. На наш взгляд, она и дальше может снижаться по мере того, как снижается инфляция и наша ключевая ставка", - сказала она, выступая в Госдуме.
Глава ЦБ отметила, что регулятора радуют темпы роста выдачи ипотеки, которые в настоящее время достаточно высоки – под 20%.
"Очень важно, чтобы качество ипотеки было высоким, чтобы это тоже не приводило к чрезмерной загруженности людей, которые не в состоянии обслуживать ипотеку. Мы за этим внимательно следим", - добавила Набиуллина.
ЦБ в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта - до 6,5% годовых. Всего с начала года регулятор снизил ставку на 1,25 процентного пункта. В начале ноября Набиуллина уже отмечала, что потенциал для смягчения денежно-кредитной политики все еще остаётся.
Денежные купюры
Вчера, 12:53
ВТБ и "Дом.РФ" в 2020 г проведут крупнейшую сделку секьюритизации ипотеки
431002
Обсудить 0
Эльвира НабиуллинаГосдума РФЦентральный Банк РФМоскваРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ В. Путин
Путин назвал цели финансирования нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин
Путин: исполнение бюджета идет лучше, чем освоение средств на нацпроекты
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин объяснил удовлетворительную оценку работы Центробанка
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
ЦБ рассмотрит целесообразность снижения ключевой ставки в декабре
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин прокомментировал приобретение "Роснефтью" пакета Башнефти
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Россия будет стремиться к более "зеленому" балансу энергетики
Девушка в офисе
ВЦИОМ узнал, почему россияне боятся сокращения рабочей недели
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 15 ноября 2019
Путин рассказал о большом потенциале роста у "Газпрома"
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин прокомментировал вопрос строительства высокоскоростных магистралей
Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин заявил, что темпы роста мирового ВВП будут наращиваться
Наручники
На Урале потребовали прекратить полномочия депутата, ударившего подростка
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин рассказал о рисках для роста экономики от быстрого снижения инфляции
Задержание мужчины, напавшего на врача Фрица фон Вайцзеккер, в больнице в Берлине
Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на 11-м ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовёт!
Кудрин сообщил о росте доли государства в экономике до 50%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
02:05Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы, заявил глава ФНС
01:59ФНС сообщила о скорой отмене отчетности для предприятий на "упрощенке"
01:58Депутата Верховной рады лишат полномочий, если он причастен к изнасилованию
Лента новостейМолния