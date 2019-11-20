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РИА Новости

Путин рассказал о большом потенциале роста у "Газпрома"

14:09 20.11.2019 (обновлено: 18:41 20.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 15 ноября 2019
 Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 15 ноября 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Капитализация "Газпрома" в данный момент сильно занижена, у нее самый большой потенциал роста среди энергетических компаний мира, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Она вообще явно занижена, капитализация "Газпрома". Это очевидно для всех экспертов, она находится на минимальном уровне. Потенциал роста компании "Газпром", его даже трудно посчитать. У нее самые большие запасы в мире. И они, конечно должны быть соответствующим образом отражены в отчетности и оценены соответствующим образом. Самый большой потенциал развития - это у компании "Газпром" среди энергетических компаний мира", - сказал Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
В настоящий момент капитализация "Газпрома" составляет 6 триллионов рублей (около 94 миллиардов долларов), за последний месяц она выросла примерно на 10% в ожидании увеличения дивидендов. Рублевая цена акции компании достигла исторического максимума весной 2008 года на уровне 369,5 рубля, что соответствовало капитализации в 8,747 триллиона рублей (369 миллиардов долларов по тому курсу). Сейчас одна акция стоит около 251 рубля.
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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019ГазпромВладимир ПутинРоссия зовет!РоссияЭкономика
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