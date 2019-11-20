Путин рассказал о большом потенциале роста у "Газпрома"

В настоящий момент капитализация "Газпрома" составляет 6 триллионов рублей (около 94 миллиардов долларов), за последний месяц она выросла примерно на 10% в ожидании увеличения дивидендов. Рублевая цена акции компании достигла исторического максимума весной 2008 года на уровне 369,5 рубля, что соответствовало капитализации в 8,747 триллиона рублей (369 миллиардов долларов по тому курсу). Сейчас одна акция стоит около 251 рубля.