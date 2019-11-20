Рабочая группа обследует потенциально опасные участки теплосетей в Пензе

ПЕНЗА, 20 ноя - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев после гибели двух человек, провалившихся на автомобиле в яму с кипятком в Пензе, в среду создал рабочую группу для выявления потенциально опасных участков теплосетей в городе, сообщила пресс-служба главы региона.
Автомобиль "Лада Ларгус", в котором находились двое мужчин, во вторник утром полностью провалился под землю при обвале грунта и асфальта на парковке у магазина в Пензе на улице Аустрина. По данным следствия, автомобиль с людьми оказался в яме с кипятком, оба потерпевших погибли. Возбуждено уголовное дело. По данным прокуратуры, этот участок теплосетей принадлежит филиалу ПАО "Т Плюс". По данным энергетиков, после ЧП с автомобилем почти сутки шел ремонт теплотрассы, из-за чего 67 домов были без отопления.
"Глава региона распорядился создать рабочую группу по обследованию потенциально опасных участков коммуникаций в областном центре. Комиссию возглавит зампред областного правительства Дмитрий Семенов", - говорится в сообщении.
В рабочую группу также включены начальник областного главка МЧС Сергей Козлов, глава администрации Пензы Андрей Лузгин, заместитель главы городской администрации по ЖКХ, а также представители компании "Т Плюс", муниципального казенного предприятия "Теплоснабжение" и других ресурсоснабжающих организаций.
"С сегодняшнего дня приступите к работе. Особое внимание участкам, где трубы проходят вблизи магазинов, где они пересекают дороги, где над ними расположена стоянка автотранспортных средств. На этих участках не должно быть никаких стоянок, никаких подвозов товара", - поручил рабочей группе Белозерцев, слова которого цитирует его пресс-служба.