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РИА Новости

Новак допустил начало поставок газа по "Северному потоку — 2" в 2019 году

14:02 20.11.2019 (обновлено: 19:33 20.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Министр энергетики России Александр Новак
Министр энергетики России Александр Новак
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр энергетики России Александр Новак . Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Поставки газа по газопроводу "Северный поток — 2" могут начаться еще до Нового года, заявил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.

"Может быть, и в этом году", — ответил он на вопрос, следует ли с учетом возникавшей задержки выдачи разрешения на строительство газопровода Данией ожидать начала поставок газа по "Северному потоку — 2" только в 2020 году.

"Это технический вопрос, он завязан не только на достройку трубы, но и на пусконаладку... Это вопросы к (оператору проекта. — Прим. ред.) Nord Stream 2 в большей степени. Я думаю, что в ближайшие месяцы это может произойти", — добавил Новак.
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Северный поток — 2Министерство энергетики РФМоскваДанияРоссияАлександр НовакЭкономика
Популярные комментарии
Хорошая новость!
20 ноября, 14:04
Стас Титов
7001006
Я как гражданин России, буду иметь с этого наполнение казны от налогов! Куда они потом пойдут, это другой вопрос. А Вас судя по всему жаба душит что в личном кармане ничего от этого не осядет.
20 ноября, 15:32
Стас Титов
64000011
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