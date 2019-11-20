Новак допустил начало поставок газа по "Северному потоку — 2" в 2019 году

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Поставки газа по газопроводу "Северный поток — 2" могут начаться еще до Нового года, заявил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.
"Может быть, и в этом году", — ответил он на вопрос, следует ли с учетом возникавшей задержки выдачи разрешения на строительство газопровода Данией ожидать начала поставок газа по "Северному потоку — 2" только в 2020 году.
"Это технический вопрос, он завязан не только на достройку трубы, но и на пусконаладку... Это вопросы к (оператору проекта. — Прим. ред.) Nord Stream 2 в большей степени. Я думаю, что в ближайшие месяцы это может произойти", — добавил Новак.
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