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РИА Новости

Ростуризм готов заплатить за доработку бренда России 3,8 миллиона рублей

14:21 20.11.2019
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© Фото : Федеральное агентство по туризмуТуристический бренд России
Туристический бренд России
© Фото : Федеральное агентство по туризму
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Ростуризм заключил контракт на оказание услуг по созданию системы визуальной идентификации и руководства по фирменному стилю туристического бренда Российской Федерации, сообщается на портале госзакупок.
Максимальная цена госконтракта составляла 5,3 миллиона рублей, победителем конкурса стало консалтинговое и брендинговое агентство, оценившее свои услуги в 3,8 миллиона рублей.
За эти деньги компания должна создать детализированную проработку стиля и образа бренда России, способствующую популяризации въездного и внутреннего туризма в стране. Также нужно обеспечить его узнаваемость среди туристических символов других государств.
Для бренда необходимо разработать уникальные шрифты на кириллице и латинице, графическую концепцию, типографику. Логотип, который представит Ростуризм, нужно адаптировать под несколько тематических категорий, например, спорт, гастрономический, событийный, экспедиционный туризм, искусство, животный мир России и другие.
Также исполнитель должен создать руководство по использованию фирменного стиля.
За основу взят вариант, представленный Ростуризмом в прошлом году. Девиз бренда, созданного в стиле супрематизма, "Россия — целый мир".
Стенд Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Архивное фото
30 ноября 2018, 11:13
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