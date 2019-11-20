Ростуризм готов заплатить за доработку бренда России 3,8 миллиона рублей

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Ростуризм заключил контракт на оказание услуг по созданию системы визуальной идентификации и руководства по фирменному стилю туристического бренда Российской Федерации, Ростуризм заключил контракт на оказание услуг по созданию системы визуальной идентификации и руководства по фирменному стилю туристического бренда Российской Федерации, сообщается на портале госзакупок.

Максимальная цена госконтракта составляла 5,3 миллиона рублей, победителем конкурса стало консалтинговое и брендинговое агентство, оценившее свои услуги в 3,8 миллиона рублей.

За эти деньги компания должна создать детализированную проработку стиля и образа бренда России, способствующую популяризации въездного и внутреннего туризма в стране. Также нужно обеспечить его узнаваемость среди туристических символов других государств.

Для бренда необходимо разработать уникальные шрифты на кириллице и латинице, графическую концепцию, типографику. Логотип, который представит Ростуризм, нужно адаптировать под несколько тематических категорий, например, спорт, гастрономический, событийный, экспедиционный туризм, искусство, животный мир России и другие.

Также исполнитель должен создать руководство по использованию фирменного стиля.