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РИА Новости

Скульптуру Бэнкси сняли с аукциона в последнюю минуту

15:17 20.11.2019
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© AP Photo / Vianney Le Caer/InvisionСкульптура художника Бэнкси "Пьяница" и участники арт-группы "Art Kieda"
Скульптура художника Бэнкси Пьяница и участники арт-группы Art Kieda
© AP Photo / Vianney Le Caer/Invision
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Скульптуру Бэнкси под названием "Пьяница", его пародию на "Мыслителя" Родена, сняли с аукциона Sotheby’s в Лондоне в последнюю минуту, сообщает The Guardian.
Это произошло через два дня после того как художник Энди Линк заявил, что эту работу украли из его сада несколько лет назад, и он считает себя ее законным владельцем.
Предполагалось, что 19 ноября статуя станет топ-лотом аукциона Sotheby’s, на котором ее собирались продать за один миллион долларов.
Но рано утром в день торгов Линку позвонили и сообщили, что скульптуру с них сняли.
Sotheby’s утверждает, что решение никак не связано с заявлениями художника. "Оно было принято по согласованию с продавцом", — говорится в сообщении аукционного дома.
Линк считает, что причина может быть либо в огласке его заявления, либо в том, что продавец уже нашел покупателя.
Статуя была установлена в небольшом сквере на Шефтсбери-авеню в Лондоне в 2004 году без соответствующего разрешения, как и почти все работы знаменитого стрит-артиста.
Линк "похитил" ее, зарегистрировал "находку" в полиции и связался с Бэнкси по поводу выкупа. Но тот предложил канистру бензина, чтобы сжечь работу, и Энди оставил ее в своем саду. Через три года скульптуру похитили, пока Линка не было дома, о чем он сообщил в полицию.
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