Скульптуру Бэнкси сняли с аукциона в последнюю минуту

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Скульптуру Бэнкси под названием "Пьяница", его пародию на "Мыслителя" Родена, сняли с аукциона Sotheby’s в Лондоне в последнюю минуту, . Скульптуру Бэнкси под названием "Пьяница", его пародию на "Мыслителя" Родена, сняли с аукциона Sotheby’s в Лондоне в последнюю минуту, сообщает The Guardian.

Это произошло через два дня после того как художник Энди Линк заявил, что эту работу украли из его сада несколько лет назад, и он считает себя ее законным владельцем.

Предполагалось, что 19 ноября статуя станет топ-лотом аукциона Sotheby’s, на котором ее собирались продать за один миллион долларов.

Но рано утром в день торгов Линку позвонили и сообщили, что скульптуру с них сняли.

Sotheby’s утверждает, что решение никак не связано с заявлениями художника. "Оно было принято по согласованию с продавцом", — говорится в сообщении аукционного дома.

Линк считает, что причина может быть либо в огласке его заявления, либо в том, что продавец уже нашел покупателя.

Статуя была установлена в небольшом сквере на Шефтсбери-авеню в Лондоне в 2004 году без соответствующего разрешения, как и почти все работы знаменитого стрит-артиста.